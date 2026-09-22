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Pevač Era Ojdanić i njegov kolega Ivan Gavrilović godinama nisu u dobrim odnosima, a sve je eskaliralo nakon što je folker slučajno saznao šta je denser govorio o njemu grupi ljudi s kojom je sedeo.

Naime, kako je Era pojasnio, Ivan je hteo da uništi njegov rad, govoreći da sa njim svašta ljudi rade na nastupima, kao i da izigrava dvorsku ludu, te smatra da je sve samo produkt Ivanove ljubomore, zbog višedecenijske i uspešne karijere.

– Sve je počelo tako što je Ivan krenuo da širi neistine nakon zajedničkog nastupa koji smo imali van Srbije. To je bilo davno, više i ne sećam, period devedesetih. Mnogi su lagali za šta sve ne, pa što ne bi i oko toga ko je kolika zvezda na nastupima i da li puni klubove. Ivan je pričao tada da je neko hteo da me šiša, mlatio je i govorio neke budalaštine, a ništa od toga nije tačno. Niti me je bilo ko šišao, niti mi je pretio bilo ko od kriminalaca, što sam takođe čuo da je govorio posle nekoliko godina. Neću i nemam kada da se bavim ljubomornim gnjidama – priča Era i tvrdi da je Ivan više puta ponavljao istu priču među kolegama.

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

– Stalno je to govorio. Dvadeset godina priča istu neistinitu priču. Zato neki ljudi misle da je novo, a zapravo haos oko toga nikad nije ni prestao. Nemam ja kada da se bavim njime, to je za mene završeno, a on ako ima koristi od toga da mene blati, neka mu je sa srećom. Mislim da u poslednje vreme lepo i peva, vidim da nastupa, pa se nadam da se manje bavi Erom Ojdanićem i da će se nastaviti u tom pravcu. Sve ostalo je besmisleno – ispričao je folker.

Da kod Ere uvek ima posla, govori i činjenica da je nastupao na svim velikim festivalima širom Srbije, te je naglasio da nema snage za ogovaranja.

– Mene mogu samo da prozivaju ljudi koji nisu ostvareni kao ja. Drugi nikako. Nisam stao otkako sam kročio na estradnu scenu, bio sam sa Verom Matović u Prnjavorima kada sam se čuo sa vama, posle na drugim festivalima po zemlji, u punoj sam snazi za svoj posao i ljude koji me vole. Ništa mi ne fali, tako da sa mnom mogu da se bave samo manje uspešniji od mene. Pozdrav za sve njih i neka imaju bar pola kondicije koju ja imam u ovim godinama i biće dobro – poručio je Era kroz smeh.

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

Ivana Gavrilovića je pojasnio šta je istina u celoj priči.

– Era je sve to rekao o meni?! Meni je on super, odmah da se razumemo pre nego što bilo šta drugo kažem. Što se te situacije tiče, odnosno nastupa o kom on govori, samo sam pričao da su nas na tom zajedničkom nastupu sve maltretirali. Nikada nisam rekao da je on dvorska luda koja to dopušta. Što se mene tiče, sve je u redu sa Erom, nema nesporazuma – rekao je Ivan.

Pevao sam sa pištoljem prislonjenim na čelo

Gavrilović je inače šokirao javnost kada je govorio o tome da je više puta na nastupima bio u opasnosti zbog gostiju koji su imali kriminalni dosije.

– Bilo je situacija u kojima sam jedva izvukao živu glavu. Pevao sam u jednom klubu preko, a momak mi drži pištolj prislonjen na slepoočnicu. Rekao mi je samo na uvo: „Ako prestaneš da pevaš, mrtav si“. Niko nije smeo da reaguje, svi oko mene su znali ko je on, opasno su to vreme bila. Svaki put sam se doduše izvukao, nije se desilo da budem ranjen, da mi se nešto strašno preti i slično. Bio sam uvek korektan, zato me opasni momci nisu dirali – ispričao je nedavno za domaće medije.