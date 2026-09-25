"NINO JE VOLEO VESNU ZMIJANAC KAO BOGA" Sandra Rešić otkrila šta joj je otac govorio o ljubavi sa pevačicom: Bila je najlepša žena na estradi
- Sandra Rešić je potvrdila da su njen otac Nino Rešić i Vesna Zmijanac bili u vezi, kako joj je on sam pričao.
- Istakla je da o Vesni ima samo lepe reči, da je poštuje i da je od porodice slušala isto.
- Prisetila se i da su oboje voleli kafane, muziku i trošenje novca na veselje.
Sandra Rešić, ćerka Nina Rešića, koji je preminuo 2007. godine, iako nije odrasla uz njega, zna mnogo toga o njemu.
Imali su dobar odnos, a jedna od priča koje joj je poverio je i ta da je bio u ljubavnoj vezi sa Vesnom Zmijanac.
"Da, bili su zajedno"
Ova priča je godinama kružila. Mnogi su isticali da je upravo Vesna bila najveća Ninova ljubav. Da li je to tačno, otkrila je svojevremeno Sandra gostujući u emisiji „Razotkrivanje” na Republika TV.
– Da, bili su zajedno. To je ono što je on meni rekao – potvrdila je tada Sandra Rešić pa nastavila:
– Vesnu Zmijanac izuzetno poštujem, a njene pesme obožavam. Neke su mi čak i omiljene. Imala sam priliku da je upoznam, pa i da razmenim nekoliko intimnih poruka povodom nekih ozbiljnih pitanja, kad mi je trebao savet.
"Dobar čovek i pravi laf"
Za Vesnu, kako je istakla, nema ružnu reč da kaže, a o njoj su pohvalno govorili i drugi članovi porodice.
– Moj deda i njegova druga supruga, moja baka Mara, o Vesni su uvek pričali sve najlepše: da je dobar čovek i pravi laf.
Trošili novac po kafanama
Tad je govorila o odnosu njenog oca i muzičke zvezde.
– Kažu da je kao i moj otac bila džek, samo veselje, samo proslave. Oboje su bili spremni da sve što zarade isto veče potroše na muziku. Samo pređu u drugu kafanu.
Prisećajući se onoga što joj je Nino govorio, Sandra Rešić je napomenula da je njen otac mnogo voleo Vesnu Zmijanac, kao i da su dve muzičke zvezde devedesetih dugo bile u ozbiljnoj vezi.
– Pričao mi je da je Vesna bila fenomenalna, u vreme kad su bili zajedno najbolja riba na javnoj sceni, kao i da ju je voleo kao boga.
Na kraju ispovesti, Sandra je kazala da je čula kako je Vesna Zmijanac napisala autobiografiju u kojoj, navodno, nije spomenula njenog oca.
– Ne znam da li je to tačno, pa ne mogu ništa da komentarišem – zaključila je.