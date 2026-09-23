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Damir Radoičić, poznatiji kao Dača Dak, nakon 20 godina medijske ilegale, progovorio je nedavno za Kurir i otkrio mnoge tajne grupe sa kojom je harao devedesetih godina.

Obrada poznate pesme

Vlasnik je mnogobrojnih hitova koje se pevaju i dan danas, a jedna od njih je i pesma "Pedro", koja je bila obrada Madonine najpoznatnije numere u to vreme.

Nakon što je Ksenija Pajčin napustila grupu i započela solo karijeru, pevačica Coka je snimila pomenutu numeru sa Dačom i zavladala dens scenom u to vreme.

Foto: Privatna Arhiva

"Nije bilo strajkovanja"

Dača je za Kurir otkrio da li je istina da je Madona "strajkovala" pesmu sa Jutjuba zbog kršenja autorskih prava jer su navodno snimili bez dozvole njenog tima.

1/7 Vidi galeriju Damir Radoičić Foto: Printskrin / Youtube, Printskrin Facebook

- Ta priča nije tačna. Kada sam izbacio "Pedra", preko Sokoja je stigao upit, to je bilo 1999/2000. godine. Na tom CD piše da je to obrada Madonine pesme, ništa nismo krili. Odgovorili smo na taj upit da je u pitanju parodija na pesmu zapravo tekstualna parodija na tu temu. Stvarno nismo imali nikakve dodatne upite, nije bilo "strajkovanja" jer Jutjub je, čini mi se, 2003. godine počeo da bude popularan, tako da tu nije bilo nikakvih problema.