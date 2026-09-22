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Majka Bogdane Ražnatović, Danijela Rodić, poznata je po tome što se retko pojavljuje u javnosti, a sada je posle dužeg vremena osvanula njena nova fotografija iz provoda.

Foto: Preent Screen

Danijela je uživala na Šabačkom vašaru, gde je vreme provodila u društvu ćerke Nataše Rodić, njenog dečka i prijatelja. Sudeći po fotografiji, društvo se odlično zabavljalo, a Danijela je bila raspoložena i nasmejana.

Iako su njene ćerke danas veoma poznate javnosti, Danijela i njen suprug i dalje se bave porodičnim poslom i vode veliku farmu pilića u Titelu.

Prodaju na pijaci, međutim, prepustili su ćerki Bojani i njenom suprugu Mirku Šijanu. Oni su zakupili tezgu na Bajlonijevoj pijaci u centru Beograda, gde prodaju živinsko meso i na taj način dodatno razvijaju porodični biznis.

Rodići su godinama poznati po ovom poslu, a Bojana i Mirko su se, prema pisanju medija, uključili u posao i preuzeli deo obaveza oko prodaje.

Dok Bojana i Mirko brinu o poslu u Beogradu, Danijela i njen suprug ostaju posvećeni farmi u Titelu, a ponosna majka povremeno pronađe vreme i za druženje i provod sa porodicom i prijateljima.

1/5 Vidi galeriju Nataša i Danijela Rodić Foto: Printscrean

Porodica Rodić ima svoj biznis sa pilićima

Inače, porodica Rodić iz Titela dospela je u žižu interesovanja nakon što je prvo njihova ćerka Bogdana započela vezu sa sinom Svetlane Cece Ražnatović, Veljkom Ražnatovićem, sa kojim ima sada trojicu sinova.

Nakon nje, ubrzo je svoju ljubav pronašla i njena starija sestra Bojana, koja je osvojila srce sina folkerke Goce Božinovske, Mirka Šijana, kojem je rodila dvojicu sinova.

Bogdana i Bojana, kao i njihova sestra Nataša poznate su kao vredne devojke i oduvek su pomagale roditeljima - Danijeli i Bogdanu oko porodičnog biznisa - farme pilića.