Slušaj vest

Šabački vašar ni ove godine nije izneverio reputaciju mesta na kojem se, osim muzike, pečenja i ringišpila, gotovo svakodnevno rodi priča koja završi na društvenim mrežama.

Oni su uveličali spektakl

Pod šatrama su se ove godine smenjivali Ljuba Aličić, Darko Lazić, Stoja, Jana Todorović, Uroš Živković, Zorana Mićanović, Bojana Barjaktarević, Ćana, Era Ojdanić, Atina Ferari, ali i druga poznata imena.

U medijima su među učesnicima pominjani i Rada Manojlović, Milica Jokić, Đani i Tijana Milentijević, dok je gotovo svako veče donosilo novu scenu o kojoj se pričalo više nego o samim pesmama.

Atina Ferari ponovo u centru pažnje

Ako bi se sudilo po broju snimaka koji su završili na mrežama, Atina Ferari bila je jedna od najzapaženijih akterki ovogodišnjeg vašara. Pred publiku je izlazila u smelim izdanjima, između ostalog u kratkoj škotskoj suknji i mrežastim čarapama, a njen energični ples izazivao je različite reakcije okupljenih.



Najviše pažnje izazvao je snimak na kojem je tokom nastupa sela muzičaru u krilo i nastavila veoma prisnim plesom. Dok su jedni posetioci sve beležili telefonima, drugi su reagovali sa nevericom, a video je ubrzo počeo da kruži društvenim mrežama.

Napravila haos sa Erom

Atina je potom delila binu i sa Erom Ojdanićem. Zajedno su pevali i igrali, a posebno je zapaženo njihovo izvođenje Erine pesme „Nisam majstor da napravim bure“. Ferari se tom prilikom pojavila u pripijenom kombinezonu sa velikim prorezima, dok su mediji zabeležili da je Era tokom nastupa često gledao ka koleginici.



U publici se pojavio i Nenad Marinković Gastoz, koji je iz prvih redova pratio Atinin nastup, dok je ona sa mikrofonom i belim ružama obilazila prostor pod šatrom.

Vašar bez Vendi

Vendi, koja je godinama bila jedno od zaštitnih lica vašara, ponovo nije pevala, a Era Ojdanić je ranije tvrdio da su razlog narušeni odnosi između nje i vlasnika šatre.



Darkova žena otela mikrofon

Jednu od scena koje su se najviše delile priredila je Katarina Lazić. Darko Lazić došao je kod Ljube Aličića sa suprugom, a ona se u jednom trenutku latila mikrofona i zapevala „Mutivodu“ Sanje Đorđević.

Darko ju je iznenađeno posmatrao, u jednom trenutku se i prekrstio, dok su Ljuba Aličić i publika njeno pevanje ispratili sa odobravanjem.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/kurir



Lazić je u Šapcu govorio i o svojim počecima, otkrivši da ga za taj grad vežu posebne uspomene jer je, kako je rekao, tamo počeo da peva još sa 13 godina. Poziv Ljube Aličića da mu se pridruži prihvatio je bez mnogo razmišljanja, ističući poštovanje koje ima prema starijem kolegi.

Tokom vašara dogodila se i emotivna scena kada je Stoja ugledala Darka među publikom. Prekinula je nastup kako bi mu se obratila i poručila da ga voli „kao sina“, dok joj je Lazić iz prvog reda slao poljupce.



Ljuba okupio kolege, Jana uzela masnu lovu

Ljuba Aličić bio je jedan od domaćina velikog estradnog okupljanja. Kod njega su se pojavljivale brojne kolege, a među specijalnim gostima bila je i Jana Todorović.

Jana je rekla da joj je čast što ju je Ljuba pozvao i pohvalila domaćinsku atmosferu – od pečenja do pune trpeze.

Na pitanje o bakšišu našalila se da je „sitno“ možda 10.000 evra, odmah naglasivši da se šali i da više ne želi da izlazi sa konkretnim ciframa. Atmosferu u Šapcu uporedila je čak i sa Oktoberfestom, navodeći da bi volela da vašar jednog dana dobije takve razmere.

Jana je odgovorila i kolegama kojima su nastupi pod šatrom navodno ispod nivoa, poručivši da peva tamo gde je ljudi vole i gde se oseća prijatno.

1/5 Vidi galeriju Jana Todorović i Jovan Perišić Foto: Privatna arhiva



Bojana pobesnela na bini

Bojana Barjaktarević prvi put se našla na Šabačkom vašaru i odmah dospela u centar pažnje. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem nezadovoljna zastojem oko postavljanja opreme traži da se instrumenti hitno uklone sa bine kako bi njen tim mogao da se namesti i nastavi program.

„Skloni svoj instrument sa bine, odmah!“, čuje se na snimku, dok tačan kontekst čitave situacije nije utvrđen – odnosno, nije poznato da li je problem nastao zbog organizacije ili satnice.

1/5 Vidi galeriju Bojana Barjaktarović Foto: Printscreen/TikTok

Bojana je istovremeno branila nastupe pod šatrom, uz stav da nema razloga da ih se pevači stide. Ispričala je i anegdotu iz ranije karijere kada je, kako tvrdi, udarila gosta teškog oko 120 kilograma kako bi zaštitila koleginicu koju je maltretirao.



Ćana "sletela helikopterom"

Ćana je, po običaju, pronašla način da njen ulazak ostane zapamćen.

Pevačica koja je ranije umela da se pred publikom pojavi traktorom ili kamionom, ovoga puta je publici „stigla helikopterom“.

Ipak, nije zaista sletela na vašar – njen dolazak helikopterom bio je AI simulacija prikazana na video-bimu. Nakon toga se pojavila među publikom i zapevala „Zdravo svima“, pa se vrlo brzo našla okružena posetiocima.

Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić, Shutterstock

Uroša gađali



Najneprijatnija estradna scena dogodila se tokom nastupa Uroša Živkovića. Iz publike je prema njemu poleteo led, zbog čega je zaustavio pevanje i zatražio da osoba koja ga je gađala prestane sa takvim ponašanjem. Posle upozorenja izveo je još dve pesme, a potom završio nastup ranije nego što je publika očekivala.

00:28 Uroš Živković peva na vašaru Izvor: Kurir

Zanimljivo je da je upravo Uroš te večeri govorio o kolegama koji zaziru od vašarskih nastupa. Podsetio je da su pod šatrama nekada pevale najveće zvezde, među njima i Šaban Šaulić, i poručio da ne vidi ništa sramotno u takvom nastupu.

Ludački honorari

Dodatnu pažnju tradicionalno su izazvale priče o tome koliko pevači mogu da zarade za jedno veče. Prema medijskim navodima, koji nisu zvanično potvrđeni od samih izvođača, Darko Lazić i Uroš Živković navodno su ugovorili po 10.000 evra, Stoja oko 9.000, Zorana Mićanović oko 9.000, dok se za Ljubu Aličića pominjala cifra od 6.000 evra.

A honorari su samo jedan deo priče – bakšiš pod šatrama tradicionalno ume da bude gotovo jednako zanimljiv kao i ugovorena cena nastupa.

1/10 Vidi galeriju Šabački vašar Foto: Kurir, Marko Karović

500 dinara voda, drama na visini

Skandali se nisu odvijali samo na estradnoj bini. Posetioci su komentarisali i cene – prema izveštajima sa vašara, voda i pivo prodavali su se za po 500 dinara, pljeskavica je koštala oko 600, a porcija svadbarskog kupusa 800 dinara. Za neke od ekstremnijih vožnji u luna-parku tražilo se i 1.500 dinara.

Upravo je u zabavnom parku zabeležena i ozbiljna neprijatnost kada se jedna sprava pokvarila. Posetioci su, prema navodima očevidaca koje su preneli mediji, ostali zaglavljeni na visini od oko deset metara približno pola sata, dok su se pojedini ljudi penjali ka konstrukciji kako bi im pomogli.