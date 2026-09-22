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Pevač Goran Maksimović Gogo poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca, a vest o njegovoj smrti potresla je publiku, kolege i prijatelje koji su ga godinama pratili na nastupima širom regiona.

Maksimović je bio pevač narodne, krajiške i tradicionalne muzike, a tokom karijere ostao je prepoznatljiv po tome što je negovao izvorni melos i pesme karakteristične za krajiško podneblje.

Publika ga je posebno poznavala po nastupima na festivalima krajiške muzike, gde je godinama bio prisutan kao izvođač, ali i kao autor. Pažnju je privukao i pesmom „Namigni de garavušo“, za koju je radio muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.

Tokom muzičke karijere Gogo je sarađivao sa brojnim izvođačima sa regionalne scene. Među njima su bili Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, ali i sastav Laste Vrbanje. Sa kolegama je snimao duete i pesme koje su bile namenjene publici koja voli krajišku, narodnu i tradicionalnu muziku.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

Posebno mesto u njegovom radu imao je Tika Taka bend, sa kojim je često nastupao. Sa njima je snimio i studijsku obradu pesme „Lijepa kao grijeh“, koja je privukla veliki broj slušalaca na digitalnim platformama.

Goran je bio aktivan na nastupima sve do poslednjih sati svog života. Sa Tika Taka bendom pevao je prethodne večeri na Šabačkom vašaru, gde se do kasno u noć veselio sa kolegama, prijateljima i suprugom.

Pevao na Šabačkom vašaru

Goran Maksimović Gogo sa svojim Tika taka bendom pevao je sinoć na šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - rekao je sagovornik Kurira.

Foto: Društvene Mreže

Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat posle ponoći.