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Atina Ferari često intrigira javnost, a sada je ponovo privukla pažnju zog luksuznog načina života.

Na svom nalogu na Instagramu nedavno pokazala je svoj novi besni automobil, marke Range Rover, čija se vrednost procenjuje na 100.000 evra.

Luksuz

Ona je svom autu tepala reima "Rendžica" i "Bebica", pa najavila da se baš tom "mašinom" sprema na put za Beč. Inače, ona je zbog problema sa alergijom u potpunosti ostala bez glasa. Međutim, to je nije sprečilo da planira putovanje.

Osim što se hvali luksuznim stilom života, neretko su je povezivali sa pojedinim muškarcima sa domaće javne scene.

Ona je svojevremeno iznosila tvrdnje da je bila intimna sa nekoliko poznatih pevača, među kojima su Mile Kitić, Sloba Vasić, Milan Dinčić i Aca Lukas.

Najskuplji poklon koji je dobila

Atina Ferari nekad i sad Foto: Boba Nikolić, Kurir Televizija

Starleta je objasnila ko stoji iza navrednijeg poklona koji je dobila, a to je stan. Naime, kako je jednom prilikom objasnila, ona je nekretninu dobila od majke i oca.

O pevaču koji je prisiljavao na poljubac

Mnogi pamte i situaciju koju je imala sa pevačem Šakom Polumentom, a koji joj je navodno svašta slao.

Šako Polumenta nekad i sad Foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile, Kurir

- Šako mi jeste slao poruke i svašta nešto, ali davno je to bilo. Šako Polumenta i ja smo se upoznali u jednom studiju, koji drži naš zajednički prijatelj. Sve je bilo super dok on nije krenuo da me smara i prisiljava da ga poljubim. Znao je da stane ispred mene i da mi viče: "Ljubi me, ljubi me, što čekaš". Mislim se deda o****i, ko će tebe da ljubi - ispričala je ona jednom prilikom.

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