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Pevač Goran Maksimović poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Šapca, saznaje Kurir. On je sa suprugom i prijateljima krenuo na Šabački vašar, a nekoliko sati pre tragedije na njegovom Instagram nalogu osvanula je fotografija koja je sada postala njegova poslednja objava.

goran gogo maksimović
Foto: Društvene Mreže

Goran je pozirao sa suprugom i prijateljima pod šatrom, dok je u pozadini išao hit „Hoćemo li u Šabac na vašar“. Svi su bili nasmejani i raspoloženi, ne sluteći da će fotografija ostati poslednji zabeleženi trenutak njihovog zajedničkog provoda.

Nažalost, samo nekoliko sati kasnije dogodila se tragedija.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca, život je izgubio Goran Maksimović, dok su još tri osobe povređene.

Vest o njegovoj pogibiji potresla je porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali, a fotografija nastala tokom provoda sada ima posebno težak značaj.

I žena bila sa njim u automobilu

Goran Maksimović Foto: Preent Screen

Prema našim saznanjima u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena.

Kako saznaje Kurir do saobraćajne nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica. Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

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14:23
STARS 623 20.09.2026. Izvor: Kurir TV