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Milena Kačavenda iznela je niz teških tvrdnji na račun Marka Janjuševića Janjuša, priču o njegovim navodnim dugovima, finansijskom krah i razlozima za ponovni ulazak u rijaliti.

Foto: Kurir, screenshot pink tv

Milena Kačavenda progovorila je o Marku Janjuševiću Janjušu i njegovom životu van kamera. Nakon što je otvorila brojne teme vezane za rijaliti "Elita 10", iznela je ozbiljne tvrdnje o njegovim navodnim finansijskim problemima i dugovanjima.

Prema njenim rečima, Janjušev život tokom leta doveo ga je do potpunog finansijskog kolapsa.

- Setimo se da je govorio: „Joj, joj, nikad više u rijaliti“. A onda je ostao dužan 125.000 evra. Za deset meseci, po mojim saznanjima, nakupilo se još oko 60.000 evra kamate - tvrdi Kačavenda za Srbiju Danas.

Ona tvrdi da je Janjuš totalno bankrotirao i da je upravo besparica bila glavni motiv za njegov povratak u rijaliti šou-program.

- Celo leto je, koliko ja znam, proveo sa 10.000 evra koje mu je poslao taj njegov čuveni kum iz Nemačke. Od toga je živeo. Platio je osnovu i kamatu, ostao bez novca i vratio se u rijaliti, baš kao što sam govorila - navela je ona.

"Ništa nije vredelo"

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Inače, nedavno je Milena Kačavenda otvoreno govorila o svojoj aferi sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ništa nisam davala osim ljubavi i pažnje u odnosu sa Janjušem, ništa nije vredelo, on je prešao kod moje drugarice- otkrila je Kačavenda.

- Je l' potvrdio da smo se ljubili dva i po sata? Pa kako možeš da se ljubiš sa nekim za koga kažeš da je došao na poziv? Otvoren prelom karaktera mi se desio. Nečega je tu bilo i stvarno se desilo spontano. Mi smo pet meseci bili nerazdvojni, ja sam bila pažljiva i nežna, ništa nije pomoglo. Ja sam gospođetina i to košta, to sam naučila- istakla je Milena.