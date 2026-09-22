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Još jedna velika premijera stiže sa novog albuma, jedne od najvecih balkanskih pop zvezda, Nede Ukraden – ovog puta uz pesmu „Vino u venama“, koja donosi ono što se danas retko čuje: pravi, autentični balkanski ritam, zarazan refren i prepoznatljivu emociju u Nedinom glasu.

Pesmu potpisuje autor Darus Despot, dok je za vizuelnu priču i režiju spota zadužen Dejan Milićević.