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Vest o tragediji koja je potresla muzičku scenu zatekla je u neverici porodicu, prijatelje, kolege i saradnike nastradalog pevača Gorana Maksimovića.

Među onima koje je ova tužna informacija posebno pogodila jeste njegov dugogodišnji saradnik Nikola, koji nije uspeo da sakrije šok i nevericu.

Kako je rekao, kada je saznao za tragediju, najpre nije mogao da poveruje da je vest istinita, a ceo događaj ga je duboko potresao.

„Ne znam ništa, u šoku sam. Ne znam gde mu je supruga, bilo ih je valjda četvoro u automobilu, mislim da su sada svi u bolnici “, kratko je poručio, dok je pokušavao da sazna više detalja o celom događaju.

Najbliži saradnik nastradalog pevača istakao je da mu je teško da govori u trenutku kada još uvek pokušava da shvati šta se dogodilo.

Vest je među prijateljima i kolegama izazvala nevericu, budući da je Goran bio dobro poznat na estradi i da je iza sebe ostavio brojne saradnike i prijatelje.

U međuvremenu, porodica i najbliži nalaze se uz svoje voljene, dok se očekuju zvanične informacije.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

Pevao na Šabačkom vašaru

Goran Maksimović Gogo sa svojim Tika taka bendom pevao je sinoć na šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - rekao je sagovornik Kurira.

Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat posle ponoći.

- Goran je bio izuzetan pevač, još bolji čovek. Uvek je uveseljavao sve, ovo je velika tragedija - dodaje sagovornik.