"NE ZNAM NIŠTA, U ŠOKU SAM“ Najbliži saradnik poginulog pevača se oglasio nakon stravične tragedije
Vest o tragediji koja je potresla muzičku scenu zatekla je u neverici porodicu, prijatelje, kolege i saradnike nastradalog pevača Gorana Maksimovića.
Među onima koje je ova tužna informacija posebno pogodila jeste njegov dugogodišnji saradnik Nikola, koji nije uspeo da sakrije šok i nevericu.
Kako je rekao, kada je saznao za tragediju, najpre nije mogao da poveruje da je vest istinita, a ceo događaj ga je duboko potresao.
„Ne znam ništa, u šoku sam. Ne znam gde mu je supruga, bilo ih je valjda četvoro u automobilu, mislim da su sada svi u bolnici “, kratko je poručio, dok je pokušavao da sazna više detalja o celom događaju.
Najbliži saradnik nastradalog pevača istakao je da mu je teško da govori u trenutku kada još uvek pokušava da shvati šta se dogodilo.
Vest je među prijateljima i kolegama izazvala nevericu, budući da je Goran bio dobro poznat na estradi i da je iza sebe ostavio brojne saradnike i prijatelje.
U međuvremenu, porodica i najbliži nalaze se uz svoje voljene, dok se očekuju zvanične informacije.
Pevao na Šabačkom vašaru
Goran Maksimović Gogo sa svojim Tika taka bendom pevao je sinoć na šabačkom vašaru.
- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - rekao je sagovornik Kurira.
Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat posle ponoći.
- Goran je bio izuzetan pevač, još bolji čovek. Uvek je uveseljavao sve, ovo je velika tragedija - dodaje sagovornik.