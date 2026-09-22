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Vesna Vukelić Vendi bila je gost emisije "Nije sve tako crno" i prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

"Nisam pristalica registracija"

Iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti za Kurir je govorila o stubu porodice, pravim merama vrednosti i otkrila tajnu uspeha braka koji traje decenijama. Vesna je govorila o ćerki, suprugu i odnosu koji je za nju svetinja.

- Nisam pristalica registracija, Šta znači to: "Otići ću u opštinu i registrovaću se". Brak je sveden na nivo automobila. Brak je gde Bog kaže: "To je to". Brak je odnos koji je iznedrio dete. Sav moj fokus i fokus moje porodice je ćerka. Brak je sam po sebi jedna velika žrtva, samo ja znam koliko sam se odricala za život i napredak u tom najintimnijem krugu. Imati nešto što je sagrađeno i ograđeno, a živeti u sistemu gde đavo samo potkopava je jako teško. Trudila sam se da budem veliki domaćin u kući. Nekada nisam želela da idem na turneje po dva tri meseca da se ne bih udaljavala od deteta. Jako je važno ne pričati o intimi, često zna da bude vulgarno. To bi bilo isto kada bih ja tebe pitala: "Jovana, kako izgleda tvoj odnos sa partnerom u četri zida? Koje poze volite?" To što držim porodicu van očiju javnosti, ne znam da li je recept za sreću... - govorila je Vendi i dodala:

1/12 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi nekad i sad Foto: printscreen YT

- Moja ličnost je ista i u kući i van kuće. Ne postoji to kod mene na sceni sam jedno a u kući drugo. Sve to je šizofrenija. Naše žrtve ne trebaju drugi da znaju. Niko ne treba da zna koliko se noću molim, koliko sam morala da štedim, kako sam se snalazila... Kod mene u kući je viši standard, nema banalizacije nikakve. Naravno, postoje teški momenti, finansijski problemi... Mora da postoji jedan obrazac ponašanja. Nikada nikoga nisam ogovarala, ni u mojoj porodici to ne postoji. Ako nekome nisi nešto rekao u lice, nemoj ni iza leđa.

Vendi o ocu

Vukelićeva se prisetila početka karijere, otkrila svoj razvojni put, ali i priznala da podršku od oca za svoju profesiju nije imala.

- Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe. Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira - otkrila je Vesna i priznala:

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Kurir Televizija

"Izričit je bio da ne budem pevačica"

- Svom ocu sam uvek ispunjavala želje, ali samo jednu nisam. Izričit je bio da ne budem pevačica. Ja sam mu rekla: "Ako ne budem pevačica, ja ću da umrem". 99% posto opevačica je uspelo zahvaljujući roditeljima. To se guralo, to se kupovalo, dodvoravalo, to su se familje zalagale da neko uspe. Bilo je aktiviranje i političkih šrafova. Mene je narod tražio, posle prvog mog pojavljivanja kod Minimaksa kada je kamerman držao zum na meni svi su se već u sledećoj pitali gde sam. Tako sam postala maskota emisije. Jedno vreme sam bila fotomodel da bih postala pevačica jer nisam imala finansije. Moj otac kad je čuo da treba da idem u emisiju odmah je rekao "Ne možeš da ideš".