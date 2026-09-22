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Na 35. godišnjicu smrti legendarnog Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava Centru biće održan veliki koncert sećanja posvećen jednom od najvećih boema domaće muzičke scene.

Tim povodom danas je održana konferencija za medije, na kojoj su govorili Gordana Zdravković, supruga pokojnog Tome Zdravkovića, Slavko Banjac, jedan od učesnika koncerta, kao i Stefan Tubić, prijatelj porodice Zdravković.

Tomine nezaboravne pesme te večeri izvodiće Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, dok publiku očekuju i posebni gosti iznenađenja.

1/8 Vidi galeriju Učesnici koncerta u čast Tome Zdravkovića Foto: Marko Kranjc, Kurir, Printscreen

Neka od najvećih imena naše estrade okupiće se na istoj sceni kako bi, kroz pesme koje je Toma pevao i stvarao, odala počast umetniku čije emocije, stihovi i melodije žive i 35 godina nakon njegovog odlaska.

1/7 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Kurir Televizija

Po želji porodice Tome Zdravkovića, ulaznice će se od danas do sutra u ponoć prodavati po posebnim cenama, uz popust od 30 odsto. Popust se ostvaruje unošenjem promo koda TOMA35 na platformi eFinity.rs.

Ulaznice se mogu kupiti i putem sajta Tickets.rs.

02:29 Sava centar, KZN povodom koncerta Toma Zdravković Izvor: Kurir televizija

Biće to veče ispunjeno pesmama, uspomenama i emocijama – veče dostojno Tome Zdravkovića i svega što je ostavio publici i domaćoj muzici.