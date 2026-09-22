OTKRIVENI UČESNICI KONCERTA SEĆANJA NA TOMU ZDRAVKOVIĆA: Oni će izvoditi pesme najvećeg estradnog boema u Sava centru
Na 35. godišnjicu smrti legendarnog Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Sava Centru biće održan veliki koncert sećanja posvećen jednom od najvećih boema domaće muzičke scene.
Tim povodom danas je održana konferencija za medije, na kojoj su govorili Gordana Zdravković, supruga pokojnog Tome Zdravkovića, Slavko Banjac, jedan od učesnika koncerta, kao i Stefan Tubić, prijatelj porodice Zdravković.
Tomine nezaboravne pesme te večeri izvodiće Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, dok publiku očekuju i posebni gosti iznenađenja.
Neka od najvećih imena naše estrade okupiće se na istoj sceni kako bi, kroz pesme koje je Toma pevao i stvarao, odala počast umetniku čije emocije, stihovi i melodije žive i 35 godina nakon njegovog odlaska.
Po želji porodice Tome Zdravkovića, ulaznice će se od danas do sutra u ponoć prodavati po posebnim cenama, uz popust od 30 odsto. Popust se ostvaruje unošenjem promo koda TOMA35 na platformi eFinity.rs.
Ulaznice se mogu kupiti i putem sajta Tickets.rs.
Biće to veče ispunjeno pesmama, uspomenama i emocijama – veče dostojno Tome Zdravkovića i svega što je ostavio publici i domaćoj muzici.