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Pevač Goran Maksimović poginuo je rano jutros u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca, a za Telegraf se oglasio član benda u kojem je svirao i otkrio nove detalje.

Naime, Milovan, klavijaturista benda u kojem je pevao poginuli Goran, oglasio se za medije i u suzama otkrio:

- Imamo sve informacije i nije nam do priče. Bio je najbolji od sih nas, to jedino imam da kažem - rekao je on za Telegraf.

Na pitanje da li zna ko je bio s njim u autu i da li su ostali životno ugroženi, Milovan je otkrio:

- Ne zna se još tačno za ostale koji su bili u autu da li su u bolnici. U autu su bili supruga i dvoje kolega. Bio je najbolji momak - rekao je za vidno potresen kolega Milovan.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

Goran je do poslednjeg sata svog života bio pevački aktivan i uglavnom je pevao vašare i velike proslave na kojima je nastupao sa suprugom i bendom "Tikatak".

Kako se navodi, prepoznatljiv je vio uglavnom po krajškim pesama koje je izvodio i snimao.

Godinama je bio prisutan na festivalima krajiške muzike kao izvođač i autor.

Privukao je veliku pažnju publike pesmom „Namigni de garavušo“, za koju je sam komponovao muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin. Tokom karijere ostvario je brojne saradnje i duete sa izvođačima kao što su Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, kao i sa sastavom Laste Vrbanje.

1/9 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: IG/mmijatovic_official, Printscreen