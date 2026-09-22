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Pevač Goran Maksimović (26)izgubio je život rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca, samo nekoliko sati nakon što je vreme provodio na Šabačkom vašaru. Posebno potresan detalj jeste snimak nastao svega dva sata pre tragedije, na kojem se vidi nasmejan i raspoložen u društvu kolega.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se Goran kako se veseli pod šatorom dok njegov kolega peva. Njegova supruga je snimila atmosferu i nastup, a u jednom trenutku se vidi i Goran, koji se provodio.

00:32 Poslednji snimak pevača Gorana Maksimovića Izvor: Instagram/sladjaa_maksimovic

Upravo taj snimak sada je posebno potresao njegove prijatelje i poznanike, jer predstavlja jedan od poslednjih zabeleženih trenutaka mladog pevača. Nedugo nakon toga, automobil u kojem su se nalazili Goran, njegova supruga i još troje ljudi sleteo je sa puta u mestu Slatina kod Šapca.

Goran Maksimović je u nesreći izgubio život, dok su njegova supruga i još troje saputnika povređeni i prevezeni u bolnicu.

Ko je bio Goran Maksimović

Maksimović je bio pevač narodne, krajiške i tradicionalne muzike, a tokom karijere ostao je prepoznatljiv po tome što je negovao izvorni melos i pesme karakteristične za krajiško podneblje.

Publika ga je posebno poznavala po nastupima na festivalima krajiške muzike, gde je godinama bio prisutan kao izvođač, ali i kao autor. Pažnju je privukao i pesmom „Namigni de garavušo“, za koju je radio muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.

Tokom muzičke karijere Gogo je sarađivao sa brojnim izvođačima sa regionalne scene. Među njima su bili Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, ali i sastav Laste Vrbanje. Sa kolegama je snimao duete i pesme koje su bile namenjene publici koja voli krajišku, narodnu i tradicionalnu muziku.

1/9 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: IG/mmijatovic_official, Printscreen

Kolega slomljen: Bio je najbolji od svih nas

Nakon tragedije oglasio se i njegov potreseni kolega Milovan, kolega iz benda sa kojim je Goran Maksimović nastupao.

- Bio je najbolji momak, najbolji od svih nas - izjavio je kolega Milovan za Telegraf.