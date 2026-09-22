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Pevač Goran Maksimović Gogo poginuo je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca, a vest o njegovoj smrti potresla je publiku, kolege i prijatelje koji su ga godinama pratili na nastupima širom regiona.

Atina Ferari oprostila se na svojim društvenim mrežama od pokojnog Gorana, koji je sudeći po fotografiji koju je objavila, sa svojom suprugom prisustvovao njenom nastupu na Šabačkom vašaru.

- Je l' moguće ovo što sam pročitala? Gorane, druže, pa zar da nam ovo bude poslednja slika? A tako ste bili sinoć raspoloženi i ti i tvoja supruga. Počivaj sa anđelima! Nije trebalo ovako - napisala je Atina na Instagramu.

Podsetimo, Goran Maksimović Gogo sa svojim "Tika taka" bendom pevao je sinoć na šabačkom vašaru.

Foto: Printscreen/Instagram

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - rekao je sagovornik Kurira.

Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat posle ponoći.

- Goran je bio izuzetan pevač, još bolji čovek. Uvek je uveseljavao sve, ovo je velika tragedija - dodaje sagovornik.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

Goran je do poslednjeg sata svog života bio pevački aktivan i uglavnom je pevao vašare i velike proslave na kojima je nastupao sa suprugom i bendom "Tika taka".

Kako se navodi, prepoznatljiv je vio uglavnom po krajškim pesama koje je izvodio i snimao.

Godinama je bio prisutan na festivalima krajiške muzike kao izvođač i autor.

Privukao je veliku pažnju publike pesmom „Namigni de garavušo“, za koju je sam komponovao muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin. Tokom karijere ostvario je brojne saradnje i duete sa izvođačima kao što su Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, kao i sa sastavom Laste Vrbanje.

1/9 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: IG/mmijatovic_official, Printscreen

Kurir.rs

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