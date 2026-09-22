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U čast Tome Zdravkovića 30. septembra biće održan koncert u Sava centru. Tog dana navršiće se 35 godina otkako je preminuo čuveni pevač. Ovim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su najavljeni pevači koji će učestvovati u ovom spektaklu, a iz Kanade je već stigla njegova supruga Gordana Zdravković.

Goco, prošlo je 35 godina od kako nas je napustio Toma, a sećanje na njega i dalje živi. Da li ste verovali da će Toma ostaviti toliki trag i da će njegova muzika živeti toliko dugo?

- Verovala sam, zato što je i on verovao. Bilo je ono "Posle Tita biće Tito", pa je Toma govorio: "Posle Tome biće Toma". Nije želeo da bude komercijalan, nije pisao mnogo pesama, ali ono što je napisao bilo je vredno i trajno. Svaka njegova pesma je proživljena, zato nije izdavao ploče na godinu dana, trebalo mu je i po dve-tri godine da stvori nešto što će ostati. Zato sam bila sigurna da će njegova muzika živeti zauvek.

Objavljeni su izvođači na koncertu koji je zakazan za 30. septemar. Kako vam se čini odabrana ekipa pevača? Mislite li da će uspeti da dostojno izvedu Tomine pesme?

- Mislim da su super. Znate kako je on govorio "Svaka ptica peva svojim glasom", a ovi ljudi su profesionalci, ljudi koji ga vole i istinski ljubitelji njegove muzike. Sigurna sam da će koncert biti odličan.

1/7 Vidi galeriju Gordana Zdravković Foto: Prin Screen, Printscreen/Youtube, Kurir TV, Petar Aleksić

Uz koju pesmu ste vi zavoleli Tomu?

-Ja sam ga najviše volela uz pesmu "Čekaj me".

Kako danas živite bez Tome?

- Živim sa sećanjem na njega. Gde god sam, i tamo i ovde, jer smo zajedno živeli na oba mesta. Ovde nekako vratila sam se kući, više sećanja, više uspomena. Juče sam u Pečenjevcu imala tako čudan osećaj kao da se sve vratilo nazad.

Da li ste se prošetali Skadarlijom, njegovom drugom kućom?

- Nisam još, ali sigurno ću otići. Skadarlija je bila njegova druga kuća.

Spomenuli ste Pečenjevce i njegovu porodičnu kuću. Šta je sa kućom danas?

- Pečenjevce je malo selo koje ga obožava. Ti ljudi kao i ja nastoje da se ta kuća održi. Nadam se da ćemo u tome uspeti, jer tamo niko nije bio 10, 15 godina. Bila je to ruina, ali sada je polako renoviramo. Želja mi je da ostane Tomina kuća, možda čak i muzej uspomena. Predložili smo da grad Leskovac preuzme brigu o njoj. Stigli smo do pola, nadam se da će i druga polovina biti uskoro završena.

Postoji li nešto što javnost ne zna, a vi biste želeli da otkrijete o Tomi?

- Svi me pitaju da li je Toma bio zaljubljen u Silvanu. On nikada nije bio zaljubljen u nju, ali ju je jako voleo i poštovao. Bila mu je najbolja drugarica. Mislim da su imali slične sudbine pa su se dopunjavli i bili jedno drugome rame za plakanje. Toma je bio jako zaljubljen u Silvaninu sestru Mirjanu. Silvana je jako želela da on oženi Mirjanu, ali ona se udala za boksera, pa je ta priča završila tako. To je nešto što možda mnogi nisu znali.

Kako gledate na film o Tomi i da li mislite da je verno prikazan?

- Film nije toliko važan kao emocija koju je Marić doneo. Marić je uspeo da prikaže Tomu onakvog kakav je bio, što je meni bilo najbitnije. Ostalo je manje bitno.

1/7 Vidi galeriju Gordana Zdravković Foto: Printscreen/Youtube, Kurir/Ljilja Stanišić, Kurir/Ljilja Stanišić, Printscreen/Youtube, Printscreen/K1

Da li vam je lakše sa godinama kada se održavaju ovakve uspomene na Tomu ili je bol i dalje prisutna?

- Nije lakše. Emocije su uvek iste, pa čak i burnije kada se organizuju ovakvi događaji.

Deca se retko pojavljuju na ovim događajima. Kako oni danas gledaju na Tomu?

- Ćerka Žaklina dolazi kad može, bila je i prošle godine i pretprošle godine. Sin je bio na 20 i 25 godina, ali posle filma ne želi da se pojavljuje ni da kontaktira te ljude jer su ga izlagali, svašta su mu obećali, a bilo je kako jebilo. Kaže: "Žao mi je što su iskoristili mog oca, da sam znao da su takvi nikada to ne bih dozvolio". On nosi svoje emocije i ne želi da ga ljudi gledaju kao Tominog sina, već kao sebe samog.

07:35 Gordana Zdravković, supruga pokojnog Tome Zdravkovića Izvor: Kurir

Da li razgovarate sa sinom o Tomi?

- Ne želi da priča o ocu. On je u začaranom krugu, kasno je shvatio ko mu je otac i kaže da nikada nije bio svoj. U Beogradu je bio Tomin sin, a u Torontu Gocin sin. Želi da ga ljudi vole zbog njega, a ne zbog tate i mame.