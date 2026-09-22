U DOMU ALEKSANDRE PRIJOVIĆ DANAS VELIKO SLAVLJE Mama Borka joj se javno obratila: Hvala ti za svaki trenutak ponosa (FOTO)
Aleksandra Prijović danas slavi 31. rođendan, a tim povodom joj je majka Borka Mihajlović uputila emotivnu poruku.
Borka je, naime, na Instagramu objavila poruku koju je posvetila ćerki.
- Srećan rođendan, kćeri moja jedina. Hvala ti za svaki osmeh, zagrljaj i trenutak ponosa koji si mi pružila. Želim ti da uvek budeš zdrava, srećna i voljena, da te život vodi najlepšim putevima i da nikada ne zaboraviš koliko te mama voli - napisala je Borka, a čestitkama se pridružila i mama Filipa Živojinovića - Zorica Nakić.
Brak sa Filipom
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović u srećnom su braku već osam godina. Njih dvoje izgradili su porodicu, te su nedavno proslavili i prvi rođendan, svoje ćerke Arije. Ipak, malo ko zna, kako je Filip Živojinović osvojio Aleksandru.
– Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja – ispričala je Aleksandra jednom prilikom.
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