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Postoje umetnici koji odlaze prerano, ali nikada ne nestanu. Njihove pesme nastavljaju da žive u kafanama, koncertnim dvoranama, automobilima i uspomenama ljudi koji su uz njih voleli, tugovali i slavili život.

Takav je bio Toma Zdravković, čovek čije su stihove mnogi doživljavali kao sopstvene ispovesti. Povodom 35 godina od njegove smrti, 30. septembra u Sava centru biće održan veliki koncert sećanja na jednog od najvećih boema domaće muzike.

Među pevačima koji će izvesti njegove bezvremenske hitove naći će se i Slavko Banjac, koji ne krije koliko mu znači što je deo večeri posvećene čoveku čije su pesme oblikovale generacije.

- Za mene je Toma Zdravković poseban. Njegove pesme su mi melodijski, tematski i harmonski oduvek bile bliske. Bile su neizostavan deo mog repertoara i ostale su to do danas. Pevam ih sa posebnim zadovoljstvom, jer je Toma imao toliko duše u sebi da je nemoguće ostati ravnodušan - kaže Banjac.

On veruje da bi Zdravković, da je stvarao u nekoj većoj svetskoj muzičkoj sredini, postao planetarna zvezda.

1/6 Vidi galeriju Slavko Banjac Foto: BoBa Nikolić, Kurir

- Toliko je emocije, inventivnosti i muzikalnosti bilo u njegovim pesmama da je nemoguće da budu zaboravljene. Da danas može da vidi koliko ljudi i dalje peva njegove pesme, mislim da bi bio i zbunjen. Bio je neverovatno skroman, a upravo zbog te skromnosti verovatno nije ni bio svestan koliko je veliko delo ostavio iza sebe - smatra pevač.

Na koncertu će publika imati priliku da čuje i jednu od Tominih najlepših pesama "Da l je moguće" koju će upravo Banjac izvesti pred beogradskom publikom.

- To je jedna od pesama koju sam izabrao. Naravno, mogao bih da pevam mnogo njegovih numera, jer sam godinama gradio svoj repertoar upravo na Tomi Zdravkoviću. Lepo je što njegove pesme danas izvode različiti umetnici i različiti muzički pravci. To samo potvrđuje koliko su velike i bezvremenske - kaže Banjac.

Foto: Kurir Televizija

Osim koncerta posvećenog Tomi Zdravkoviću, Slavka Banjca očekuje i veliki solistički nastup 17. novembra u MTS dvorani. Kaže da se sa svojim Barakuda bendom uveliko priprema i obećava veče puno emocija, kvalitetne muzike i posebnih gostiju.

Na kraju razgovora, Banjac je još jednom istakao koliko mu je važno da muzika sačuva dostojanstvo.

- Muzikom možete da se igrate, ali ne smete da se poigravate s njom i da je ponižavate. To nikada neću prihvatiti. Zato verujem da će uvek biti mesta za prave pesme i prave emocije kakve nam je ostavio Toma Zdravković – poručuje pevač.