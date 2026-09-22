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Svi mladi ljubitelji muzike koji sanjaju o velikoj sceni, reflektorima i nastupima pred hiljadama ljudi dobili su svoj sudbonosni znak da naprave prvi korak ka profesionalnoj muzičkoj karijeri.

Prijave za novu generaciju projekta Youth Stars ušle su u završnu fazu, a svi zainteresovani kandidati imaju priliku da se prijave još samo do 28. septembra.

Projekat YouthStars predstavlja jedinstvenu priliku za sve koji žele da svoj talenat podignu na viši nivo i postanu deo prepoznatljive omladinske muzičke porodice. Izabrani kandidati imaće priliku da rade sa celim timom stručnjaka posvećenim njihovom razvoju, među kojima su vrhunski muzički producenti, vokalni koučevi, koreografi i stilisti.

1/15 Vidi galeriju Youth Stars Foto: Live Production

Kroz ovaj sveobuhvatan proces, mladi talenti usavršavaće svoj glas, graditi autentičan muzički izraz i pripremati scenske nastupe kojima će osvojiti publiku - uz neprocenjivu priliku da sarađuju i dele binu sa velikim muzičkim zvezdama regiona na Balkan Youth Festu širom Srbije.

Prijavni formular dostupan je na zvaničnom sajtu balkanyouthfest.rs, gde se prijave mogu poslati najkasnije do 28. septembra. Nakon završetka prijava, velika beogradska audicija biće održana 1. oktobra sa početkom u 12 časova na adresi Sitnička 5 u Beogradu.

1/10 Vidi galeriju Youth fest Foto: Live Production

Organizatori poručuju da je možda baš tvoj talenat ono što se traži, stoga ne propusti priliku da zgrabiš svoju šansu i staneš na veliku scenu!