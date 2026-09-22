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Viki Miljković nakon snimanja jučerašnje epizode "Pinkovih zvezda" potvrdila je da je Stojin sin odabrao muzičkog mentora i da je ta čast pripala upravo njoj. Pevačica je otkrila i kako se Milan Popov pokazao na prvom nastupu.

Viki Miljković potvrdila je da je Stojin sin upravo nju izabrao za svog muzičkog mentora kroz takmičenje "Pinkove zvezde":

- Meni je super. Daću sve od sebe, svoj maksimum neki. I Taške i ja ćemo se potruditi i zbog njega, jer je fantastičan momak, ali i zbog Stoje, koju mnogo volim - rekla je ona.

- Bebi Dol je došla sa njim iz Elite, oni su sada zajedno u tome. Zato je bila tu - rekla je Viki, a na komentare kolega, da od Milanove karijere nema ništa jer je izabrao Viki, odgovorila je kratko i sa osmehom.

- Vidim oni su svi napravili Frenk Sinatre. Biće Milan super - istakla je ona.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

"Kako bi bilo da moj sin stane ispred njih"



Viki ne krije da će prema Milanu biti blagonaklona, te da ima posebne emocije, jer je reč o sinu njene koleginice:

- Volela bih, naravno. Stoja je meni mnogo draga koleginica. Čak dok sam živela na Bežanijskoj kosi, povremeno smo se viđale. Nisam ništa ispratila, ja sam na relaciji Beograd Istanbul i stvarno ništa ne stižem da pratim - rekla je o njegovom učešću u "Eliti".

- Ja gledam prema kandidatima da budem blagonaklona. A posebno kada je to dete moje koleginice, uvek gledam kako bi bilo da moj sin stane ispred njih. Naravno da imam neke posebne emocije, takva sam - rekla nam je nedavno.