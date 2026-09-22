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Voditeljka "Pinkovih zvezda" Bojana Lazić otkrila je da pevačica Stoja Novaković nije znala da će se njen sin Milan Popov takmičiti muzičkom takmičenju.

- On je otvorio, ne mogu da opišem ludilo, stvarno smo se svi prijatno iznenadili kada smo videli Bebi Dol. Stojin sin peva fantastično, ima neku emociju, mislim da će daleko da dogura - rekla je i otkrila da mu je Bebi Dol podrška.

1/7 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir/M.J., Kurir, Marko Karović

"Bebi Dol će mu pomagati"

- Bebi Dol će mu pomagati, biće mu neka vrste mentora - prokomentarisala je Bojana to što nije odabrao majku da mu bude mentor.

- Majka nije u Beloj kući. Vidiš čovek je u 38, 39. godini odučio da započne karijeru, mislim da nikad nije kasno. Imamo mnogo naših poznatih pevača koji su započeli karijere posle 35, to se sve pomerilo, ne postoje više granice.

- Milan Popov je rekao da Stoja čak i ne zna da je on u "Pinkovim zvezdama", ali sada je sigurno saznala. Nije znala za taj plan i da će doći do prijave u "Pinove zvezde" - rekla je Bojana Lazić.

- Vidi se da je mnogo toga prošao u životu i da to prenosi na glas i pevanje, ima neku emociju u glasu - dodala je.

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Viki mu mentor

Viki Miljković nakon snimanja jučerašnje epizode "Pinkovih zvezda" potvrdila je da je Stojin sin odabrao muzičkog mentora i da je ta čast pripala upravo njoj. Pevačica je otkrila i kako se Milan Popov pokazao na prvom nastupu.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Kurir

Viki Miljković potvrdila je da je Stojin sin upravo nju izabrao za svog muzičkog mentora kroz takmičenje "Pinkove zvezde":

- Meni je super. Daću sve od sebe, svoj maksimum neki. I Taške i ja ćemo se potruditi i zbog njega, jer je fantastičan momak, ali i zbog Stoje, koju mnogo volim - rekla je ona.