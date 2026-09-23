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Ukoliko neko želi da u novu 2027. godinu uđe u društvu popularnih muzičkih zvezda u Beogradu, za to će morati da izdvoji pozamašnu svotu novca.

Zasad, prema podacima do kojih smo došli iz javno dostupnih izvora, jedna od najskupljih karata za ovogodišnji doček je ona za nastup Ace Lukasa. Jedan od najpopularnijih pevača na domaćoj estradi nastupiće u poznatom beogradskom hotelu. Cene ulaznica za doček s Lukasom kreću se od70 evra za barski sto pa sve do 250 evra za mesta tik do bine. U cenu je uključena i ekskluzivna večera, dok se piće naplaćuje po utrošku, što se može proveriti i na sajtu za rezervaciju dočeka.

Visoki i honorari

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Ko bude hteo da sluša Teu Tairović u luksuznom hotelu na Novom Beogradu, za to će morati da izdvoji od150 do 250 evra za kartu u zavisnosti od pozicije stola. I ovde u cenu ulazi piće dobrodošlice, kao i svečana novogodišnja večera.

U Beogradu će za doček 2027, nedaleko od Tairovićeve, pevati i Indira Radić, ali cene ulaznica za njen nastup još nisu javno dostupne.

Beogradsku publiku u novoj hali u Beogradu na vodi zabavljaće Sloba Radanović, Darko Lazić, Andreana Čekić i Zorana Mićanović. Cena po osobi se na ovom mestu kreće od 145 do 270 evra u zavisnosti od pozicije stola u samoj sali i uključuje elegantno mesto za sedenje, kompletnu bogatu večeru i neograničenu konzumaciju alkoholnih i bezalkoholnih pića tokom cele večeri.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Ove godine beogradsku publiku uveseljavaće i Džejla Ramović. Ona će pevati zajedno s kolegom Dejanom Vranom, i to u banket sali Sava centra.

Lepa Brena će Novu godinu dočekati na Zlatiboru, i to na mestu gde su pre nje prethodnih godina nastupale Svetlana Ceca Ražnatović i Aleksandra Prijović. Prema podacima do kojih smo došli, očekivano, najveći honorar imaće Aca Lukas, koji će za to veče navodno inkasirati 70.000 evra, Tea će u 2027. ući bogatija za 50.000 evra, Indira Radić zaradiće 35.000 evra, a Ramovićeva 25.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Pevačica očarala Krk Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović

Lepa Brena ove godine će za doček zaraditi "samo" 80.000 evra, kao i prošle godine u Tivtu, što je za 30.000 evra manje nego za doček 2025. godine.

Kako bismo proverili ove informacije, pozvali smo neke od poznatih estradnih menadžera, ali nam oni nisu odgovarali na pozive.

1/6 Vidi galeriju Oni će pevati na dočeku u Beogradu Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages, ATA images, Antonio Ahel/ATAImages

Novogodišnji nastupi već su svuda ugovoreni, pa i u Crnoj Gori. Oni su i ove godine rešili da igraju na sigurno, pa su za nastupe za novogodišnje praznike odlučili da opet dovedu najveće zvezde, koje će, logično, dobiti i najveće honorare u najluđoj noći. Tako za Zdravka Čolića, Svetlanu Cecu Ražnatović, Dina Merlina, Željka Joksimovića, Seku Aleksić, Sašu Matića i Jakova Jozinovića u predstojećoj sezoni nema zime.

- Kao i prošle godine, i ove se ide na sigurno. Publika mora da bude zadovoljna, a to može jedino ako program i izvođači budu na nivou. Narodna i zabavna muzika jedine su koje prolaze kad je doček Nove godine u pitanju. Ljudi vole da se provesele uz hitove koji traju. Recimo, Čola 31. decembra nastupa u Kotoru, i to za navodno 120.000 evra, Ceca Ražnatović je rezervisana u Tivtu i tom prilikom će inkasirati 100.000 evra. Pored nje, u programu učestvuju Peđa Jovanović za navodno 30.000 evra, Jakov Jozinović za navodno 40.000 evra i Mirza Selimović za navodno 20.000 evra - rekao je naš izvor i dodao:

Foto: Shutterstock, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Damir Dervišagić

Veselo u Crnoj Gori

- U Baru ove godine za doček peva Seka Aleksić, navodno za 60.000 evra, a za reprizu Dino Merlin za 90.000 evra. U Herceg Novom će publiku zabavljati Saša Matić za navodno 50.000 evra, a 1. januara Nataša Bekvalac za 30.000 evra. Glavna zvezda u Budvi, koja po tradiciji okuplja najzvučnija imena, biće Željko Joksimović, koji će za svoj angažman inkasirati 70.000 evra. Naravno, u ovu cenu ulaze i troškovi cele organizacije, a deo novca ide i pratećim bendovima - otkrio nam je sagovornik.

Foto: Turistička organizacija Budve

Kurir.rs

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