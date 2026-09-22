Slušaj vest

Na društvenim mrežama pokrenuta je čitava polemika zbog slike pevača Slobe Vasića u mantiji i to u jednoj od najvećih srpskih svetinja, na Ostrogu.

Naime, kako se može videti na osnovu slike koja je isplivala na jednom profilu na mreži "X", Sloba je pozirao u mantiji, a vidljiva je i brada koju je pustio.

Međutim, ono što nije utvrđeno, a šta mnogi pišu, jeste da je u pitanju navodno fotografija napravljena uz pomoć veštačke inteligencije.

- Ljudi, jel ovo Sloba Vasić krenuo putem Milana Stankovića? - napisao je jedan korsnik uz sliku na kojoj navodno Sloba pozira sa javnosti nepoznatim ljudima.

Foto: Printscreen X

U komntarima ispod objave, neko je potvrdio pitanje i napisao odgovor "Zamonašio se".

Novinari su pokušali da stupi u kontakt sa pevačem, ali on nije odgovarao na pozive.

Naime, kako piše Telegraf.rs, od problema koji je imao pre nekoliko meseci kada je bio hospitalizovan na psihijatijskoj klinici, a zatim imao i dramu sa suprugom Jelenom koja ga je napustila nakon što ga je uhvatila u prevari, Sloba se potpuno posvetio veri i Bogu.

Sloba dosta vremena provodi obilazeći hramove i manastite, gde traži spas i pokajanje od svega.

- Potpuno se promenio, bori se sam sa sobom, a to uopšte nije lako. Sloba dosta vremena provodi obialzeći naše svetinje, čak i u Crnoj Gori, ovo je nedavno bio tamo i boravio nekoliko dana - rekao je izvor blizak pevaču za "Telegraf".

1/7 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Printscreen, TikTok, Kurir

Vasić je retko i sa porodicom, a ćerku viđa povremeno.

- Zapada u velika iskušenja, nije mu uopšte lako. Kao da pokušava da pobegne od sebe, pobegne iz svoej kože - dodaje izvor za Telegraf.