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Mnogi su pomislili da je reč o novom estradnom sukobu kada je ispod snimka Mitra Mirića sa Šabačkog vašara na Fejsbuku osvanuo provokativan komentar njegovog kolege Hasana Dudića.

- Bože sačuvaj! Doktori, u akciju! - pisalo je u komentaru ostavljenom sa Dudićevog profila, a kako bismo videli o čemu se radi, najpre smo stupili u kontakt sa Hasanom, a sada se ovim povodom oglasio i Mitar Mirić.

- Ne čitam komentare jer ih ima na hiljade kad je neko najpopularniji i najviralniji, mora svega biti, čak i od onih koje poznaješ - kratko je poručio Mitar za Kurir.

Hasanova strana priče

Ipak, prema Hasanovoj strani priče, podsetimo, nema loših namera, te je u razgovoru istakao da mu je Mitar dobar drug, ali nam je i objasnio kako je došlo do ove situacije.

- Sedeo sam u društvu u jednom tržnom centru u Beogradu, a jedan od tih drugara stalno uzima moj telefon i to gleda. Nema Fejsbuk, a gleda preko mog telefona i komentariše. Tako mi je pravio probleme i udvarao se devojkama. Ja tako ostavim telefon i ljudi imaju slobodu da mi uzmu. Ali neće tako više biti. Tog drugara znam godinama, daš mu i da pojede, i da popije, a on iskoristi moj telefon. Ali ja to odbijam na primitivnost - objasnio je Hasan za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić sam i svoj Foto: Printscreen, Pritnscreen/Facebook, Kuriri televizija

Na naše pitanje da li su između njega i Mitra Mirića ikada postojale trzavice, Dudić je bio jasan da to nije slučaj:

- Mi smo uvek bili dobri drugari. Od detinjstva zemljaci, moja majka je iz iz Bijeljine. Tu sam i počeo da pevam i dan-danas odlazim tamo. Jedino Mitar Mirić i ja svraćamo u te krajeve. On često sedi na trgu. Nikad nismo imali problem u životu - rekao nam je Dudić i dodao:

"Mitar je moj"

- Mitar je moj, Gde Mitra da diram?! Vrlo nezahvalno, treba čovek da vodi računa o telefonima. Imam dva telefona, jedan poslovni, jedan familijarni, i ja dok pričam na jednom, eto šta se dogodi sa drugim - rekao nam je Hasan na kraju razgovora.

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