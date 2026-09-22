Slušaj vest

Domaću muzičku scenu je na tragičan način napustio Goran Maksimović, a kolege, slomljene od bola, opraštaju se od pevača.

Jedna od onih koja nije krila tugu je pevačica Milica Kostadinović koja se oglasila na društvenim mrežama uz fotografiju smrskanog automobila iz nesreće.

Milica je uputila poslednju poruku i oprostila se od kolege, a njene reči su dodatno rastužile čitavu javnost.

Foto: Printscreen Instagram

- Otišao si prerano, prijatelju... Teško je prihvatiti da je utihnuo glas uz koji su nastajale moje prve svirke i neke od najlepših uspomena. Pamtiću te po osmehu koji je osvetljavao svaku prostoriju, po dobroti, po smehu i po pesmi. Verujem da sada negde gore pevaš, baš onako kako si umeo… iz srca. Sačuvaj za mene jednu pesmu. Kada se jednog dana ponovo sretnemo, zapevaćemo je zajedno, kao nekada. Nedostajaćeš zauvek - napisala je pevačica.

Poslednji snimak Gorana Maksimovića

Podsetimo, Pevač Goran Maksimović (26)izgubio je život rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca, samo nekoliko sati nakon što je vreme provodio na Šabačkom vašaru. Posebno potresan detalj jeste snimak nastao svega dva sata pre tragedije, na kojem se vidi nasmejan i raspoložen u društvu kolega.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se Goran kako se veseli pod šatorom dok njegov kolega peva. Njegova supruga je snimila atmosferu i nastup, a u jednom trenutku se vidi i Goran, koji se provodio.

00:32 Poslednji snimak pevača Gorana Maksimovića Izvor: Instagram/sladjaa_maksimovic

Upravo taj snimak sada je posebno potresao njegove prijatelje i poznanike, jer predstavlja jedan od poslednjih zabeleženih trenutaka mladog pevača. Nedugo nakon toga, automobil u kojem su se nalazili Goran, njegova supruga i još troje ljudi sleteo je sa puta u mestu Slatina kod Šapca.

Goran Maksimović je u nesreći izgubio život, dok su njegova supruga i još troje saputnika povređeni i prevezeni u bolnicu.