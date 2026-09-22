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Supruga pokojnog pevača Tome Zdravkovića, Gordana Zdravković, boravi u beogradu povodom godišnjice njegove smrti 30. septembra i koncerta u znak sećanja na legendarnu muzičku zvezdu koji će biti održan istog dana u Sava centru.

Ona je danas pred novinarima otkrila da je posetila Tomino rodno selo Pečenjevci kod Leskovca, gde su se meštani još pre nekoliko godina udružili sa željom da renoviraju njegovu rodnu kuću. Goca je sada otkrila da je njihova želja da se u toj realizaciji uključi i grad Leskovac, te da je obnova ruiniranog doma stigla do pola i da se nada da će i druga polovina biti renovirana u najskorije vreme.

- Pečenjevce je malo selo koje ga obožava. Ti ljudi kao i ja nastoje da se ta kuća održi. Nadam se da ćemo u tome uspeti, jer tamo niko nije bio 10, 15 godina. Bila je to ruina, ali sada je polako renoviramo. Želja mi je da ostane Tomina kuća, možda čak i muzej uspomena. Predložili smo da grad Leskovac preuzme brigu o njoj. Stigli smo do pola, nadam se da će i druga polovina biti uskoro završena.

Upali vandali

Inače, pre dve godine rodna kuća Tome Zdravkovića našla se na meti lopova.

Nepoznati kradljivci su uoči Nove godine iščupali ulaznu kapiju, koju su potom bacili u blato u blizini. Vandali su oštetili hidrofor na bunaru, baš kao i ulazna vrata od kuće, dok nije tada bilo poznato šta je sve odneto iz kuće.

1/5 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen, Printscreen, Printscreen/Nekapesmakaže

Ekipa Kurira svojevremeno je posetila ovu kuću i porazgovarala sa meštanima, koji su sopstvenim sredstvima obnovili krov, a uz pomoć donacija prijatelja i poštovalaca, sređivali su i unutrašnjost. Oni se i danas nadaju da će ovo mesto postati mali muzej i prostor gde će se slušati i pevati Tomine pesme.

Turisti redovno dolaze

- Jedna soba ostaće totalno autentična iz tog vremena, a drugu ćemo adaptirati. Treća soba će biti kao muzej, wc i hodnik renoviraju se kao što su bili - objasnio je tada meštanin Filip Cvetanović.

Svako ima svoj zadatak, kako je rekao, žele da im selo bude lepše i da ga ožive.

1/5 Vidi galeriju Kuća Tome Zdravkovića Foto: Jelena S. Spasić, Kurir TV

- Makedonci najviše dolaze, skoro su i autobusi iz Slovenije stigli. Sećam ga se iz perioda kad sam bio dete, bio je vedre naravi i uvek je pevušio, piskarao. Bio je sa svima dobar i svima je pomagao - ispričao je ovaj meštanin jednom prilikom.