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Da nikad nije kasno za ono što iskreno želimo može potvrditi i pevačica Milena Vučić koja, nakon što je u 39. godini rodila blizance, u 40. godini je rešila da upiše fakultet.

Pevačica je, najpre, studirala novinarstvo, a sada je na društvenoj mreži Instagram podelila vesti koje su za svaku pohvalu - upisala je glumu. U svom oglašavanju Milena nije krila da je spremna za novi početak:

"Ispostavilo se da imam dar"

- Moj novi početak. Moja mala pobeda. Prva godina glume. Ispostavilo se da imam dar. Za četiri godine postajem glumica (bože zdravlja) - napisala je pevačica pa dodala:

- Tata, znam da gledaš (pomogao si mi na prijemnom). Majko, hvala ti za emociju koju posedujem - napisala je Milena i istakla da je zvanično student dramskih umetnosti.

Trpela užasne komentare

Podsetimo, zbog fotografija koje je objavljivala u poodmakloj trudnoći, stizale su joj negativne poruke i komentari.

- "Kako si debela, koliki ti je stomak, treća trudnoća, još dvojke, neka ti je Bog u pomoći... Na**bala si, završila si karijeru..." Bezobzirnost, nerazumevanje, očekivanja... Sa time se i dalje susreću žene... Još gori odnos prema onima koji ne mogu da imaju decu, prema onima koji ne žele decu... - napisala je Milena Vučić svojevremeno na Instagramu.

1/5 Vidi galeriju Milena Vučić Foto: Printscreen Instagram

- Zamislite kako to utiče na one koji nemaju iskustva, koji su osetljivi, ranjivi, koji nemaju podršku porodice... Zamislite kako bi bilo lepo da "takvi", kojih je puno, počnu da misle o sebi i svojim postupcima, za početak - dodala je ona tada.