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Nikolina Pišek godinama je pod budnim okom javnosti, ali iza glamura, uspeha i života pred kamerama kriju se i trenuci o kojima nije uvek želela da govori. Danas je bez zadrške za Kurir otkrila zbog čega joj je privatnost tokom najtežih životnih trenutaka bila uskraćena, ali i šta se zaista dešava u aktuelnom slučaju koji je ponovo dospeo u javnost.

Otvoreno je govorila i o ćerki, medijskom pritisku, ljubavi, muškarcima, ali i odnosu sa Mišom Grofom.

Nikolina je, najpre, otkrila šta više nikada ne bi tolerisala:

Foto: Kurir

- Ne volim laž. Volim ljude koji su iskreni, odane prijatelje, koji su u svim situacijama postojani. Volim ljude na koje se možeš osloniti, ljude koji su efikasni, brzi, odlični i koji znaju da donose odluke - rekla je Nikolina Pišek za Kurir i dodala:

- Ne trpim neodlučnost. Ne trpim, sad je ovo jako nepopularno reći, većinu onoga što se danas smatra slabostima i što se danas toleriše. Možda sam odrasla u nekim drugim uslovima, možda su me formulisale neke druge okolnosti, ali mislim da sam dosta čvrsta i odlučna i ne tolerišem baš preterano kada ljudi to nisu - jasna je bila ona, a potom nam je otkrila šta je ono što joj danas daje vetar u leđa kada nije lako:

- Ne bih sad rekla da je meni toliko loše. Loše je ljudima koji su bolesni, ljudima koji su imali mnogo veće tragedije ili životna iskušenja nego ja. Ovo je sve, pa Bože moj, nešto što se preživi. Porodica, prijatelji, nekakvo saznanje da će sve na kraju biti u redu. I bude na kraju, što jeste.

Od kada se pojavila na javnoj sceni, Nikolina Pišek je uvek bila zanimljiva medijima, u otvorenom razgovoru je otkrila šta je ono što ju je najviše zabolelo, a da nije bilo istina:

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Printskrin/Instagram

"Nikada nisam imala privatnost"

- Nije bilo toliko neistina. Kada je nešto neistina, onda ni ne boli toliko. Boli kada je nešto pola istine. Kada je nešto toliko daleko od vas, onda vas to ni ne dira. Te neistine ne bih ni spominjala, jer se na to ili osvrneš ili ne osvrneš, ostaviš iza sebe i smeješ se tome. Ono što je meni najviše smetalo jeste to što ja mislim da nikada, u nekakvim svojim teškim trenucima, nisam imala privatnost - priznala nam je, pa dodala:

- Nisam mogla da kažem: "Hajde da se na trenutak povučemo, pustite me da ja to odradim, pa ćemo onda." Ne, nego su sve moje najbolnije životne situacije bile javno secirane i raščlanjivane. I u trenucima kada sam ja ćutala ljudi su pričali ružne stvari, koje su uglavnom bile neistinite. Nisam ih demantovala, jer je svaki demant zapravo raspirivanje vatre. Htela sam samo da se to ugasi i da ja konačno budem u nekom svom balansu i miru.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek u minijaturnom bikiniju Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

"Ćerka nije bila u stanju da dođe na suđenje"

S obzirom na to da se ovih dana prilično pisalo i pričalo o Nikolini, njenoj ćerki, i krađi, ona nam je otkrila šta je istina od svega onoga što smo pročitali:

- Pročitala sam samo naslove. Sve ostalo su bili neki plaćeni tekstovi. Ja ne plaćam, pa ne otvaram, pa ni ne znam što je iza tih senzacionalističkih naslova. Istina je jedna jedina. Moja ćerka i ja smo u funkciji svedoka. Državno odvetništvo, odnosno država, tuži izvesnu osobu koja je izvršila tešku krađu i nasilje nad nama pre pet, šest godina u Splitu. Moja ćerka, koja studira i radi u Milanu, naprosto nije bila u stanju, zbog svojih obaveza koje su evidentno velike, da dolazi na zadate rokove suđenja, odnosno svedočenja. Znači, ono što je bitno, mi smo u svojstvu svedoka, odnosno žrtve, jedna i druga.

Potom je otkrila šta joj je najveći paradoks cele te situacije:

- Najveći paradoks je to što sam ja zamolila, budući da je tu bilo involvirano i dosta maloletne dece, da se izuzme javnost iz celog tog slučaja. Jer se ne osećam ugodno suočavati sa zlostavljačem, odnosno nasilnikom ili počiniteljem kaznenog dela u sudnici, koji ima pravo da mi se obraća i postavlja pitanja. Ja sam svedok i žrtva, i još da me pritom snimaju i objavljuju u medijima. Vi svedočite o nekom traumatičnom događaju, a vama je kamera uperena u lice. Ono što mogu donekle prihvatiti kao objašnjenje jeste da sam ja javna osoba i da je to u interesu javnosti. Ali ne mogu prihvatiti da je u interesu javnosti da se objavljuju stvari o mojoj ćerki, koja nije javna osoba, i da se spominju imena dece koja su tada, a i sada, maloletna i koja su takođe bila žrtve tog čina - rekla je, pa nastavila:

"Ako mi sud to ne uvaži..."

- Tako da mislim da je to presedan. Još jednom ću apelovati i na sud da se izuzme javnost. A ako mi sud to ne uvaži, apeliraću naprosto na medije da se izuzmu iz toga, jer je to jedna strašno traumatična situacija.

Kako je daje objasnila, Nikolina govori upravo o tome da žrtva na ovaj način ponovo proživljava traumu:

1/6 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

- Da. Zašto žrtve ne žele svedočiti na sudu? Zato što se osećaju retraumatizirano. A još pogotovo ako se uključe mediji. Vi onda na novo proživljavate sve to zajedno. Ja snosim to breme javnog eksponiranja, odnosno sebe kao javne osobe, i mogu shvatiti interes. Ali mislim da to nije u redu kada su involvirane druge osobe koje nisu svojim odabirom javne i niko to ne želi biti.

Njena ćerka je na putu da postane doktorka, a Nikolina nam je otkrila kako ona podnosi sve ovo što se piše o njoj:

- Ne bih puno o njoj pričala, budući da ona zaista ne želi biti uopšte spominjana, pogotovo nevezano za taj slučaj, ili da se sve dovodi u nekakav kontekst koji je senzacionalistički. Ali kažem, nikome to nije meni ugodno, onda možete misliti kako je drugima koji nisu javne osobe i nemaju taj trening koji imam ja.

"Ne bih brisala ni ono što je bilo loše"

Na pitanje da ako bi mogla da izbriše jednu godinu života, koja bi to godina bila, Nikolina je rekla sledeće:

- Ne bih nijednu. Svaka godina je donela nešto, čak i one godine koje su mi bile teške. Dogodilo se toliko neverovatno divnih situacija, dobrih ljudi i nekakvih trenutaka koji su bili prelomni za mene. Tako da ne bih brisala. U onom trenutku kada nešto izađe iz vašeg života, neverovatno je koliko toga novog uđe na ta ista vrata. Jedna energija mora pustiti prostor i druga ulazi. To je taj regenerativni životni proces koji je divan. Ne bih brisala ni ono što je bilo loše.

Kada je reč o ljubavnom životu, Nikolina je otkrila da li se muškarci plaše da joj priđu:

1/11 Vidi galeriju Pogledajte kako izgleda Nikolina Pišek u petoj deceniji Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

"Lepo je videti zdravo, testosteronsko muško"

- Ovo je najiskrenije. Dosta sam razmišljala o tome i slušala neke podcaste, jer je to sada dosta aktuelna tema. Vidim mnoge poznate žene koje su relativno dugo same. Pitanje je da li je to njihov odabir ili splet okolnosti. Ja ne verujem da se muškarci plaše. Mislim da smo svi malo zbunjeni sa nekim ulogama koje smo sami sebi nametnuli kroz život. Mislim da se malo izgubila ta muško ženska energija. Žene su poprimile dosta te muške energije, a muškarci su sad malo zbunjeni. Više ne znaju koja je njihova uloga i šta bi oni sad trebali doprineti - rekla je, pa dodala:

- Mislim da je zdravo da žene ostanu u svojoj ženskoj energiji, a muškarci u nekoj muškoj energiji. Lepo je videti zdravo, testosteronsko muško koje se ne boji i koje je vrlo suvereno u svom nastupu. To pozdravljam i ne treba se plašiti. Ali sam isto tako svesna da žene koje su prošle mnogo toga, koje su možda karijerno ostvarene i koje su primorane donositi neke odluke, postanu žene koje do trenutka kada ustanu suvereno vladaju terenom - rekla je pa nastavila:

"Frajeru, priberi se"

- Znaju kada plaćaju račune, šta rade, gde je servisiran auto, gde šalju decu, odakle dolazi nabavka. Menadžeri su svog jednog mikrokosmosa. U jednom satu doneseš toliku količinu odluka da kada ti se neko obrati pitanjem: "E, šta ima?", ja bih rekla: "Frajeru, ajde, priberi se. Šta ima? Šta nema?" Ili ako te pozove na neki izlazak, pa čuješ: "Šta ćemo, šta ćemo danas, gde ćemo?" Pa još da donosim i tu odluku - rekla je i dodala:

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek u svađi sa svekrom Foto: Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram, Printscreen

- Tako da malo muške inicijative, malo preuzimanja odgovornosti na sebe. Dozvolite ljudima svojim ženama da budu u ženskoj energiji.

Nikolina nam je otkrila i da li ima vremena za ljubav, kao i da li je emotivno ispunjena:

- Ne osećam se neispunjeno, svakako ne. Ali da li imam vremena za ljubav, to je dobro pitanje. Pa verovatno imam. Ali treba da se poklopi sve što treba. Treba pronaći svoj jin i jang i obrnuto.

O Miši Grofu: Ja sam dala sve od sebe

Za sam kraj, Nikolina se osvrnula i na svoj odnos sa Mišom Grofom:

- Ne bih rekla da je okej. Mislim da je vrlo ne okej.. Ali sada šta god da kažem moglo bi biti... tako da neću izgovoriti. Ali ne, nije okej - rekla je, pa otkrila da li to može da se popravi:

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek i Miša Grof rešili nesuglasice Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen, Nenad Kostić, Shutterstock, Aleksandar Jovanović Cile, Nenad Kostić

- Ja sam dala sve od sebe. Mislim, postoje i pisani tragovi, tragovi na sudu, gde sam ja zaista dala sve od sebe. Ali eto, to je to što mogu reći.

Potom je iskreno odgovorila da li pokušava da ostvari komunikaciju sa njim:

- Ja pokušavam, ali ne uspevam. Nema komunikacije. Nema komunikacije ni između moje kćeri, odnosno unuke, i njih. Nemamo komunikaciju - rekla je, pa na samom kraju otkrila kako njena ćerka gleda na sve to:

- Mislim da je deci lakše nego odraslima. Ako nešto nemaš, onda ti to prestane faliti. Tako da mislim da je to okej - zaključila je ona na kraju razgovora za Kurir.

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