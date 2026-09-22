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Supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, nema problem da zavrne rukave i pokaže se kao prava domaćica - što je i uradila, te na društvenim mrežama pokazala kako teku pripreme zimnice.

Poznato je da Kaća vodi računa o svom izgledu, redovno trenira i hrani se zdravo, a sada je odlučila da pokaže kako je svojoj porodici pripremila sasvim zdrav džem od šljiva. Verovali ili ne, ali upravo je taj džem podelio ljude na društvenim mrežama. Dok su jedni bili zadivljeni ovom zdravom varijantom, drugi su bili odsečni da im sa ne dopada.

Foto: Printscreen Instagram

Naime, Kaća je džem pripremila bez sastojka koji je obavezan kod većine domaćica - bez šećera.

- Sad kuvam džem, koji nisam planirala da kuvam, ali imala sam šljive iz mamine i tatine bašte - napisala je ona i dodala: - Bez šećera, naravno.

Podsetimo, Kaća je nedavno na mrežama podelila i primer svog jelovnika, koji joj je pomogao da brzo izgubi kilograme, ali i da ostane u top formi.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Foto: Boba Nikolić

Doručak: 3 jaja, paradajz salata

Užina: 60 grama kornfleksa, merica proteina i 100g malina

Ručak: 150g piletine, tortilja, povrće po želji

Večera: Tortilja sa grčkim jogurtom, svežom paprikom, kukuruzom i 70g pilećih prsa.

Supruga pevača je istakla je da je ključ uspeha u konstantnoj posvećenosti:

- Na režimu nisam samo ponekad nego uvek. Samo je ponekad više striktan, nekad manje u smislu da li merim hranu i računam makrose u toku dana ili ne - jasna je bila Katarina.