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Sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, Nataša Rodić, posetila je Šabački vašar gde je uživala u muzici sa svojom porodicom i prijateljima.

Na objavljenim fotografijama možemo videti da je u društvu svoje majke Danijele Rodić, ali i sa misterioznim dečkom čiji identitet krije, međutim, ipak se pred svima ljubila sa njim:

Foto: Printscreen Instagram

Vesela ekipa okupila se pod jednim od vašarskih šatora, gde su uz živu muziku, dobru hranu i piće uživali u opuštenoj atmosferi. I dok Nataša i dalje vešto čuva identitet svog izabranika od javnosti, pažnju su privukle njegove upečatljive tetovaže na rukama, koje su se jasno videle na snimcima.

Foto: Printscreen Instagram

Po osmesima i dobroj energiji bilo je jasno da su se svi sjajno zabavili i uživali u druženju do kasno u noć.

Ima četiri stana na Vračaru

Podsećanja radi, iako roditelji Nataše Rodić imaju dobro razvijen biznis sa pilićima, ona je donela odluku da sama pokrene vlastiti biznis i ima svoj restoran brze hrane gde prodaje burgere.

1/4 Vidi galeriju Biznis porodice Rodić Foto: Kurir

Poznato je da je Nataša od malena, zajedno sa sestrama, pomagala roditeljima na pijaci, a onda se odlučila da sama otpočne svoj posao.

Da joj i te kako dobro ide, potvrđuje i informacija koju je nedavno za domaće medije otkrio izvor, navodeći da je pazarila čak četiri nekretnine u blizini Hrama Svetog Save.

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