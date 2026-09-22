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Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević priredili su gala promociju svoje nove pesme, a svojim stajlinzima odmah su privukli pažnju svih prisutnih. Mnogi estradnjaci došli su na ovaj događaj u svečanim kombinacijama, a ekipa Kurira vam donosi deo atmosfere.

1/4 Vidi galeriju Dragica Zlatić i Nemanja Đorđević Foto: Kurir

Dragica se pojavila u raskošnoj plavoj haljini, a posebnu pažnju je privukao i detalj u njenoj kosi, koji je neodoljivo podsećao na tijaru. Upravo taj detalj doprineo je da pevačica izgleda kao princeza, dok je Nemanja, s druge strane, izabrao nešto svedeniji, ali podjednako efektan stajling.

Tako doterani razgovarali su sa predstavnicima medija i tom prilikom otkrili kako je došlo do ovog spoja i kako su pronašli pesmu:

- Glavni krivac je Mili. On nas spojio. I moram da budem iskrena, on je mene pitao kod Kaće Grujić na promociji. Samo mi je rekao: "E, jedan dečko bi želeo da snimi pesmu, pa da li bi ti bila zainteresovana?" I ja kažem: "Jao, reko, imam 4 moje pesme, ne znam gde ću pre." Ja sam se onda čula sa Nemanjom, i bukvalno, kako smo se čuli, smo se skontali kao da se znamo barem 20 godina - objasnila nam je Dragica.

- Mnogo nam je, onako, lepa saradnja, i energija, onako, bukvalno, poklopilo se - dodao je Nemanja.

U prilogu ispod pogledajte šta su sve rekli i kako je došlo do saradnje:

13:46 Izjava Dragice Zlatić i Nemanje Đorđevića na promociji pesme Izvor: Kurir

Estrada se okupila

Na ovom događaju mogli smo da vidimo brojna poznata lica koja su došla da podrže ovaj pevački duo. Među njima su bili Uroš Živković, Dejan Milićević, Olja Karleuša, Kaja Ostojić, Tamara Milutinović i drugi.

1/14 Vidi galeriju Estrada na promociji pesme Dragice Zlatić i Nemanje Đorđevića Foto: Kurir

Dejan Milićević sve iznenadio

Dejan Milićević ima specifičan ukus i stil, a svojim večerašnjim pojavljivanjem privukao je pažnju svih prisutnih. Gabaritni zlatni lanci na crnu odevnu kombinaciju delovali su kao pun pogodak. Nakon poziranja pred kamerama, Dejan je razgovarao sa nama i otkrio da trenutno ima 105 kilograma, što je sve iznenadilo, s obzirom na to da izgleda tako kao da vaga pokazuje znatno manje.

- Ja sam imao prvo 150 kila, pa sam spao na 110, vratio na 130. Sad sam na 105, vidimo se na stotki! - poručio je Dejan.

00:10 Dejan Milićević Izvor: Kurir

BONUS video sa promocije: