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Dejan Milićević se pojavio večeras na promociji nove pesme Dragice Zlatić i Nemanje Đorđevića, a tom prilikom govorio je za Kurir o svim aktuelnostima, kako na sceni, tako i u njegovom privatnom životu.

Foto: Kurir

Uskoro ga očekuje uloga žirija u jednom talent šouu, a Dejan ne krije koliko je ponosan zbog toga:

- Pa znaš kako, nema, nema većeg komplimenta kada te stranci izaberu. Pošto je francuska licenca, žiri je morao da bude odobren od strane svetskog arbitra - istakao je Milićević za Kurir.

Kada je reč o talent šou programima, mi smo ga pitali šta misli o nedavnoj izjavi Zorice Marković da bi bila bolja od Viki Miljković u žiriju "Pinkovih zvezda" i da, kako je sama rekla, smatra da bi trebalo da je pozovu:

"Vodite računa šta radite s nama"

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

- Ne slažem se da Viki ne zaslužuje to mesto, ali definitivno da je Zorica jedan sumanuti blizanac, ja sam isto. Mi smo sad trenutno najopasniji znak u horoskopu, tako da vodite računa šta radite s nama, blizancima, jer smo mi od ove godine pa narednih do 2027. najopasniji znak u horoskopu - šaljivo nam je rekao Dejan.

Znatno smršao

S obzirom na to da je na promociju stigao u upečatljivom autfitu koji krase veliki zlatni lanci oko vrata, pitali smo kako sada stoji sa kilažom:

- Uh, sa ovim zlatom...zlato je lagano, nije pravo zlato. Ne nosimo pravo krzno i ne nosimo pravo zlato, ali ovo je ovako, čisto radi scene. Ja sam imao prvo 150, pa sam smakao to, bio na nekih 110, pa sam vratio na 130. E, sad sam na 105 kilograma, vidimo se na stotki, i onda sam završio posao - rekao je, pa dodao:

"Ja sebi delujem kao mesar koji je krenuo na svadbu"

- Taman kad mi bude krenulo finale u talent šou, onda ću imati tih mojih 100 kilograma, i konačno ću moći da izgledam u odelu kako treba, a ne kao mesar koji je krenuo na svadbu. Svaka čast svim mesarima, ali ja sebi nekako delujem kao da imam neku mesaru pa sam se sredio za neku svadbu - našalio se Milićević.

1/5 Vidi galeriju Dejan Milićević Foto: Printscreen, Kurir Televizija

Potom se osvrnuo na to koliko je strog i kakva mu je procena o tome da li će neki kandidat postatii zvezda:

- Nisam od tih koji govore da nikad neće biti zvezda. Ja bih voleo da me neko demantuje. Mogu da kažem da ne vidim perspektivu, što bi moj životni filozof Vendi rekla. Jednostavno, neke osobe nisu za ekranizovanje. Ja mogu možda da kažem da ne vidim neku ekranizaciju i neku, neki pomak u svemu tome, ali da bih voleo da me ti ljudi demantuju. I svako ko je mene demantovao, a takvih je jako malo, ja čestitam i uvek ponudim nešto od svojih usluga da se iskupim za te stvari koje izgovorim. Neki put ne razmišljam šta pričam, jer sam ludi blizanac, ali ne zamerite mi - rekao nam je.

"Pretili su mi zbog Jakova"

U daljem razgovoru, Dejan nam je otkrio da je dobijao pretnje na društvenim mrežama nakon što je Jakovu Jozinoviću zamerio to što peva tuđe pesme.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Ceo moj život mi zameraju. Uh, kada, kad sam zamerio malom mom Jakovu zašto peva tuđe pesme, napadali su me, pretili mi na društvenim mrežama. Kad sam se posle izvinio, tek je tada bilo... Ne može se narodu nikada ugoditi.

Šta je još Dejan Milićević rekao za Kurir pogledajte u prilogu ispod:

00:10 Dejan Milićević Izvor: Kurir

BONUS video sa promocije pesme Dragice Zlatić i Nemanje Đorđevića: