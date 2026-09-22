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Nikolina Pišek privukla je veliku pažnju na večerašnjem "Launch party-ju" u Beogradu, gde se pojavila u elegantnom izdanju i pozirala sa Michaelom Puglieseom, vlasnikom kultnog američkog brenda Circadia i jednim od najuticajnijih svetskih stručnjaka u oblasti profesionalne nege kože.

Tokom dana održan je „SKIN SECRETS UNLOCKED Masterclass“, posvećen biologiji kože, savremenim pristupima profesionalnoj nezi i najnovijim naučnim saznanjima, dok je večernji deo rezervisan za glamurozni party koji je okupio brojne poznate ličnosti i influensere.

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Kurir

Među zapaženijim gostima bila je upravo Nikolina, koja je za ovu priliku odabrala elegantnu sivu kreaciju sa korsetom. Pred fotografima je pozirala sa Puglieseom, čiji je dolazak u Beograd izazvao veliko interesovanje stručnjaka iz sveta lepote i profesionalne nege kože.

Drama

Podsetimo, s obzirom na to da se ovih dana prilično pisalo i pričalo o Nikolini, njenoj ćerki, i krađi, ona nam je otkrila šta je istina od svega onoga što smo pročitali:

- Pročitala sam samo naslove. Sve ostalo su bili neki plaćeni tekstovi. Ja ne plaćam, pa ne otvaram, pa ni ne znam što je iza tih senzacionalističkih naslova. Istina je jedna jedina. Moja ćerka i ja smo u funkciji svedoka. Državno odvetništvo, odnosno država, tuži izvesnu osobu koja je izvršila tešku krađu i nasilje nad nama pre pet, šest godina u Splitu. Moja ćerka, koja studira i radi u Milanu, naprosto nije bila u stanju, zbog svojih obaveza koje su evidentno velike, da dolazi na zadate rokove suđenja, odnosno svedočenja. Znači, ono što je bitno, mi smo u svojstvu svedoka, odnosno žrtve, jedna i druga - rekla je ona za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Kurir

Potom je otkrila šta joj je najveći paradoks cele te situacije:

- Najveći paradoks je to što sam ja zamolila, budući da je tu bilo involvirano i dosta maloletne dece, da se izuzme javnost iz celog tog slučaja. Jer se ne osećam ugodno suočavati sa zlostavljačem, odnosno nasilnikom ili počiniteljem kaznenog dela u sudnici, koji ima pravo da mi se obraća i postavlja pitanja. Ja sam svedok i žrtva, i još da me pritom snimaju i objavljuju u medijima. Vi svedočite o nekom traumatičnom događaju, a vama je kamera uperena u lice. Ono što mogu donekle prihvatiti kao objašnjenje jeste da sam ja javna osoba i da je to u interesu javnosti. Ali ne mogu prihvatiti da je u interesu javnosti da se objavljuju stvari o mojoj ćerki, koja nije javna osoba, i da se spominju imena dece koja su tada, a i sada, maloletna i koja su takođe bila žrtve tog čina - rekla je, pa nastavila:

- Tako da mislim da je to presedan. Još jednom ću apelovati i na sud da se izuzme javnost. A ako mi sud to ne uvaži, apeliraću naprosto na medije da se izuzmu iz toga, jer je to jedna strašno traumatična situacija - rekla nam je ona.

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