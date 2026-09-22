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Dragomir Despić Desingerica svojom pojavom i nastupima privlači ogromne reakcije publike otkako se pojavio na javnoj sceni. Dok ga jedni obožavaju, drugi ga osuđuju. Udaranje patikom u glavu, polivanje - samo su neki od njegovih scenskih performansa, a kako je i sam treper priznao, niko nikada nije bio nateran na tako nešto na njegovom nastupu. Ljudi su to birali jer su želeli.

O tome svemu govorio je upravo Desingerica koji je bio je gost kod Ognjena Amidžića u Amidži Šou i najpre odgovorio na pitanje zašto je ćelav:

1/4 Vidi galeriju Desingerica u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

- Volim da budem bez dlaka. One su mi nekako nehigijenski, gnjilavo mi je. Posebno muške kovrdažve dlake. Zato sam ćelav - rekao je Dragomir.

Zbog njegovih kontroverznih nastupa i osuda onih kojima se to ne dopada, Ognjen ga je pitao da li se plaši da će kada prođe određeno vreme svojoj deci biti "blam":

- Ne plašim se da će moja deca to pomisliti. Ja se brda ponosim, najponosniji sam na sebe. Publici nije teško, niko nije nateran da dođe na moj nastup, niko se nikad nije naljutio za sve što sam ikad uradio. Ljudi to hoće i traže. Čak i kad nisam raspoložen za takve stvari, ja to moram da organizujem. Na nastupu se nikad nije desilo da nešto odbijem, jer sam otvoren za svaku saradnju - otkrio je Despić.

"Najviše bih voleo da nisam popularan"

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Screenshot, Marko Karović, Printscreen/Instagram

Zatim je priznao da ga popularnost ne zanima:

- Mislim da sam tu gde sam jer me popularnost ne zanima. Nisam birao to zbog popularnosti, najviše bih voleo da nisam popularan, a da zarađujem pare - priznao je.

Na Ognjenovo pitanje o tome da li će promeniti muzički pravac, Desingerica je čak najavio i baladu:

- Uvek menjam muziku. Svaka pesma mi je drugačija. Imam sve žanrove muzike. Moja muzika nije agresivna. Izbaciću baladu, ali u mom fazonu, da ide na francuski, da bude Pariz, biće baš lepo.

Najveći strah

Desingerica se, potom, osvrnuo na svoj najveći strah:

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

- Plašim se starosti. Toga se plašim najviše. Ne mogu sebe da zamislim da sam star. Voleo bih da sam vampirčić, ali dobar, da ne pijem krv, nego jogurt, sok i supu ponekad i da ne moram da umrem nikad. I žena da mi bude vampirica, ali eto, neka pije sojino mleko. Da budemo mlečni vampiri koji neće nikome da naude - našalio se Despić u pomenutoj emisiji i izazvao smeh u celom studiju.