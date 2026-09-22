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Pevačica Mala Cana večeras je gostovala u emisiji "Amidži šou", gde se prvi put pojavila u ovom programu nakon smrti supruga, legendarnog pevača Andrije Bajića.

Od njegovog odlaska prošlo je nešto više od dva i po meseca. Andrija je preminuo 7. jula na VMA, u 89. godini, nakon zdravstvenih problema i višenedeljnog lečenja. Cana je tokom gostovanja sa velikom emocijom govorila o suprugu sa kojim je provela 15 godina u braku.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

Na početku razgovora zahvalila je svima koji su joj se našli pri ruci tokom najtežeg životnog perioda. Posebnu zahvalnost uputila je sveštenicima, zdravstvenim radnicima, ali i kolegama koji joj, kako je istakla, nisu dozvolili da kroz ovaj težak period prolazi sama.

- Hvala na pozivu. Jesam, trudim se još i hvala svima što su uz mene i što me podržavaju. Zahvalila bih se svim sveštenim licima i zdravstvenim radnicima. I Vendi bih se zahvalila, svima koji su bili uz mene.

Cana je tokom razgovora pomenula i svoje pesme, a tom prilikom otkrila detalj koji ovoj priči daje posebnu emotivnu težinu. Numeru "Hej, orlovi" radila je zajedno sa Andrijom u periodu dok je njegovo zdravstveno stanje još bilo dobro, a upravo je on otpevao muške vokale u ovoj pesmi. Za Canu ova numera danas ima još veći značaj, jer je u njoj sačuvan i deo njegovog glasa.

Foto: Kurir

- Pesme nisu nove, stare su. Pesma "Čaša vode, korak hleba" je nova, ali nije toliko promovisana, a persma "Hej orlovi" smo radili dok je moj Andrija još bio dobro. Pevao mi je muške vokale sve, tu nije samo jedan glas... Želeo je da ta pesma ostane našoj Srbiji, to je bila poslednja pesma koju je on radio i čuo.

Cana je tako otkrila da njihova poslednja zajednička muzička priča za nju danas ima mnogo dublje značenje od same pesme - u njoj je zauvek sačuvan i Andrijin glas. Međutim, ono što je usledilo dodatno je pojačalo emociju cele priče.

Mala Cana je ispričala da je Andrija pesmu čuo i tokom lečenja na VMA. I tada joj je, kako je otkrila, rekao koliko mu se dopada, što je za nju danas posebno dragocena uspomena.

- Hvala vam što ste me sada još malo više opustili, nasmejali. Želim da kažem da je tu pesmu moj Andrija čuo u bolnici, kada je bio na VMA, da je rekao da je super, zadovoljan i preponosan na mene.

Nagla promena atmosfere u studiju zbog Desingerice

1/4 Vidi galeriju Desingerica u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

U emisiji je gostovao i Dragomir Despić Desingerica, koji do tog trenutka nije znao za tragediju kroz koju je Mala Cana prošla. Kada je saznao da je pevačica nedavno ostala bez supruga, atmosfera u studiju se na trenutak potpuno promenila.

- Nisam ispratio, ne znam šta se desilo - pravdao se jer se smejao, a potom upitao Canu:

- Ti si brda prebolela to? - pitao je on, a nakon što je pevačica odrično odgovorila, Desingerica joj je uzvratio:

- Ne s*eri? - a zbog toga je u studiju mnogima bili neprijatno.