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Naša pevačica Nadežda Biljić nedavno je otkrila javnosti da je pobedila najtežu životnu bitku i izborila se sa karcinomom, a sada je, gostujući u emisiji "Amidži šou", otkrila kako se oseća nakon svega što je prošla.

Nadežda je potvrdila da je iza nje težak period tokom kojeg se borila sa ozbiljnom bolešću. Kako je istakla, nakon završenog lečenja dobila je dobre vesti od lekara, zbog čega danas sa mnogo više optimizma gleda na period koji je pred njom.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić u Amidži Šouu Foto: Printscreen Pink

- Ja sam to znao, Nadežda je bila ozbiljno bolesna i sada se izlečila i rešila je da kaže da je to iza nje - rekao je voditelj Ognjen Amidžić.

- Tako je. Sve se dobro završilo, 28. avgusta smo na prvoj kontroli. Moj lekar mi je rekao da nema više kancera, pobedila sam ga, uspela sam da tu pošast oteram isto onako kako je došla - rekla je Nadežda, pa dodala:

- Ja nisam stala sa nastupima, ali sada ćemo, što kaže Desingerica: "pun gas" - rekla je ona.

"Mnogo vam hvala na ovoj podršci"

1/6 Vidi galeriju Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: ATA images, Printscreen, Printscreen/Twitter

Podsetimo, Nadežda se nedavno oglasila kako bi se zahvalila svima na podršci koju je dobila nakon što je njen suprug Toma javno otkrio kroz šta je prolazila tokom prethodnih meseci.

- Želim svima koji su mi pružili podršku da se zahvalim. Mnogo vam hvala na ovoj podršci koja mi naravno znači. Idem dalje i vidimo se uskoro. Volim vas i budite mi dobro - napisala je ona.