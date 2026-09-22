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Šabački vašar jedan je od glavnih događaja o kojima se ovih dana govori u domaćoj javnosti. Međutim, nakon nekoliko godina, Vesna Vukelić Vendi ove godine nije nastupila na ovoj manifestaciji, a razlog je sada otkrila gostujući u emisiji "Amidži šou".

1/5 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi u Amidži Šouu Foto: Printscreen Pink

Vendi je govorila o tome zbog čega je odlučila da napravi pauzu od nastupa, ističući da je njena odluka usledila nakon, kako tvrdi, dugogodišnjeg finansijskog iskorišćavanja. Pevačica je navela da je takav odnos godinama tolerisala zbog publike, ali da je u jednom trenutku odlučila da tome stane na put i prekine saradnju.

"Ne nastupam zbog finansijskog iskorišćavanja"

- Nije da ne nastupam, ja trenutno ne nastupam zbog finansijskog iskorišćavanja godinama unazad. Kao jedna nezahvalnost, a merenje moje trpeljivosti. Ja sam zbog naroda istrpela, ali je ta prožrdljivost išla do toga da su mi ostale samo koske. Kada se to desilo, ja sam okrenula igricu i ostavila ih da kulturno propadaju - rekla je Vendi, a onda se osvrnula na nastup Atine Ferari.

Foto: Printscreeen

Vendi je istakla da ne želi da komentariše svakoga ko se pojavi na estradnoj sceni, već da svoju pažnju usmerava na ljude koji iza sebe imaju izgrađenu karijeru i konkretan rad.

- Ja se bavim osobama koje su ime i prezime, koje nisu lica, nego ličnosti. Kada neko ima svoj razvojni put, kada ima pesme, emisiju i knjige, mogu to da komentarišem! Ja nemam dodirnih tačaka sa ovim svim, tako da, svako za sebe ima prostor, ja ne mogu da imam svoju naslednicu - istakla je Vendi, a onda ju je Amidžić pitao da li su ona i Era Ojdanić, naš poznati pevač, zapravo najbolji duo za vašare:

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

- Da...Meni samo da je energično, da mi ne staviš rolku, a onda oni komentarišu kada vide dekolte da sam ja nešto, a zapravo se ti rolkaši rade sve šta rade. Ta rolka je maska! I "šio mi ga Đura" suknja, pantalonetine, pa onda kao: "zaboga, zar nisam sveden?", pa ću da zovem crkvu: "kako može Vendi da, koja nosi suknje i ovo sve, da se pojavljuje na liturgiji", a time se i bave.

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