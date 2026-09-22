Slušaj vest

Mala Cana je ranije u više navrata govorila o problemima koje je, prema sopstvenim rečima, imala sa ćerkama svog supruga. Andrija Bajić preminuo je 7. jula ove godine, a pevačica je sada pred kamerama otkrila da se odnos među njima nije popravio.

- Ne, nije se rešilo. Ja nemam šta to da komentarišem, niti želim da komentarišem. Koliko vi znate, toliko znam i ja - rekla je Mala Cana.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

Problem oko imovine ili ipak ne?

Na pitanje da li je u čitavom sukobu problem zapravo imovina, pevačica je jasno odgovorila:

- Ne, nije oko imovine, to je problem u glavi. Meni je ostalo da kada je moj Andrija preminuo, da sam izašla iz te kuće, da moram da nastavim da živim i da pevam, jer to narod očekuje od mene - rekla je ona.

Mala Cana je tokom gostovanja otkrila i da je dobila novo zaduženje, odnosno da je izabrana za predsednicu Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije i Beograda. Kako je istakla, članovi su joj ukazali poverenje, a na novoj funkciji želi da nastavi ono što je njen pokojni suprug započeo.

1/5 Vidi galeriju Pevač je živeo povučenim životom Foto: Damir Dervišagić, Ilija Ilić

- Ja sam dobila sve poverenje članova našeg udruženja, gde su me izglasali jednoglasno i to se sve sredilo kako treba, ja sam sada predsednik udruženja i vodiću svoje članove mnogo jače, ne mnogo bolje od mog Andrije. Naučio me je kako da plivam, on je bio dušica, i ja sam, ali je on mene dosta kočio u životu. Smatram da ne treba, čovek mora da se bori za sebe, a ja ću se potruditi da naše udruženje bude najstarije i najjače udruženje u Srbiji.