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Napeta atmosfera u „Amidži šouu“ dostigla je vrhunac kada je Dragomir Despić Desingerica tokom igrice nizom provokacija na račun Male Cane izazvao neprijatnost u studiju, zbog čega je voditelj bio primoran da ga opomene.

Mala Cana je prvo prihvatala šalu, a onda joj je "pala roletna" pa je zaurlala na njega. U igrici koja je bila previđena za goste, jedno od pitanja bilo je upućeno Maloj Cani i Nadeždi Biljić.

Trebalo je da kažu ko im je od poznatih ličnosti bio simpatija kada su bile mlade.

- To odmah znam, Džoni Dep - rekla je pevačica.

- Niko mi se nije sviđao - rekla je Mala Cana.

- Kao muškarac?! - rekla je Vendi, na šta je Desingerica dobacio: "Andrija".

Kada je shvatio da je preterao, počeo je da se izvinjava Maloj Cani, a ona ga je pecnula:

- On mora da dođe kod nas u udruženje da ga prekrstimo, on je nekršten - rekla je Mala Cana.

Neprijatnost

Inače, Desingerica nije znao za tragediju kroz koju je Mala Cana prošla. Kada je saznao da je pevačica nedavno ostala bez supruga, atmosfera u studiju se na trenutak potpuno promenila.

- Nisam ispratio, ne znam šta se desilo - pravdao se jer se smejao, a potom upitao Canu:

- Ti si brda prebolela to? - pitao je on, a nakon što je pevačica odrično odgovorila, Desingerica joj je uzvratio:

- Ne s*eri? - a zbog toga je u studiju mnogima bili neprijatno.

1/4 Vidi galeriju Mala Cana u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

Problem oko imovine?

Mala Cana je ranije u više navrata govorila o problemima koje je, prema sopstvenim rečima, imala sa ćerkama svog supruga. Andrija Bajić preminuo je 7. jula ove godine, a pevačica je sada pred kamerama otkrila da se odnos među njima nije popravio.

- Ne, nije se rešilo. Ja nemam šta to da komentarišem, niti želim da komentarišem. Koliko vi znate, toliko znam i ja - rekla je Mala Cana.

Na pitanje da li je u čitavom sukobu problem zapravo imovina, pevačica je jasno odgovorila:

- Ne, nije oko imovine, to je problem u glavi. Meni je ostalo da kada je moj Andrija preminuo, da sam izašla iz te kuće, da moram da nastavim da živim i da pevam, jer to narod očekuje od mene - rekla je ona.

Mala Cana je tokom gostovanja otkrila i da je dobila novo zaduženje, odnosno da je izabrana za predsednicu Udruženja estradnih umetnika i izvođača Srbije i Beograda. Kako je istakla, članovi su joj ukazali poverenje, a na novoj funkciji želi da nastavi ono što je njen pokojni suprug započeo.