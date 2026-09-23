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Pevačica Maja Šuput, koja nosi epitet najbogatije pevačice na Balkanu, proslavila je juče 47. rođendan u Londonu, a delić atmosfere sa svog posebnog dana podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama.

Maja je najpre objavila fotografiju iz hotelske sobe, a pravo iznenađenje usledilo je u ponoć. Na krevetu su je sačekali čokoladna torta ukrašena jagodama i šampanjac.

Nakon intimnog slavlja u hotelu, Maja je odlučila da rođendan nastavi u provodu. Za izlazak je odabrala veoma upečatljivu, pripijenu haljinu koja je istakla njenu figuru. Kreacija je imala ogroman dekolte, kao i atraktivne proreze ispod grudi i na stomaku, zbog čega je njen stajling bio posebno primećen.

1/4 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagram

Maja je sa osmehom pozirala pred kamerama, a fotografije iz Londona ubrzo je podelila sa pratiocima na Instagramu.

Šuška se da ima novog dečka

Podsetimo, Maja Šuput snimljena je nedavno na zagrebačkom aerodromu u društvu sina hrvatskog preduzetnika Emila Tedeskog Mlađeg. Inače, ona je nedavno raskinula vezu sa Šimom Elezom, koji je od nje bio mlađi 19 godina.

Prema pisanju portala 24sata.hr, čiji se čitalac zatekao na licu mesta i zabeležio snimke i fotografije, par je delovao izuzetno blisko.

Očevidac sa aerodroma ispričao je detalje njihovog susreta:„Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vreme. Ne znam gde putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smeju se i baš deluju zaljubljeno“.