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Folk pevač Darko Lazić sumirao je utiske sa ovogodišnjeg Šabačkog vašara, pa u otvorenom razgovoru ogolio dušu o braku sa suprugom Katarinom, odnosu sa bivšim partnerkama, ali i o teškim optužbama da ga je napustio dugogodišnji bend.

Darko Lazić nastupao je na tradicionalnom Šabačkom vašaru pod šatrom sa legendom narodne muzike Ljubom Aličićem, priznavši da mu je izuzetna čast što je bio deo te večeri jer je karijeru i započeo u Šapcu. Ipak, pravi spektakl nastao je kada se mikrofona dohvatila njegova supruga Katarina Kaća Lazić.

- Pa eto, videla si sama, šta drugo da kažem nego da je u Šapcu uvek, što kažu, ludnica. Ja generalno sam počinjao da pevam i svoju pevačku karijeru u Šapcu. Tako da volim Šabac, volim Šabački vašar. Prošle godine sam baš pevao na vašaru, ove godine sam pevao kod Ljube Malog. I pravo da ti kažem, bilo mi je mnogo lepše i čak mi je bilo onako i zadovoljstvo i čast što sam bio deo cele te večeri, jer je bilo zaista jako lepo.

00:25 Darku Laziću žena otela mikrofon Izvor: instagram/darkolazicofficial

Kakav je Ljuba kao domaćin? Znamo kakav je kao pevač?

- Pa nema tu šta da se priča. Ljuba je jedan veliki gospodin, jedan veliki čovek pre svega. Tako da o pevanju nema šta drugo da kažemo, nećemo da pričamo, znamo svi ko je Ljuba Aličić. Ljuba Aličić je, što kažu, broj jedan. Jedna velika legenda, jedan veliki moj prijatelj i ugostio me kao svoje dete. Tako da bukvalno o tome nema šta da kažem nego sve najbolje.

- A to su se Ljuba i ona dogovorili da... Dejani, ne znam, čak ja sam mislio da je šala. Međutim, Ljuba je nju najavio. Podiglo je atmosferu. Ali neće da nastavi da se bavi pevanjem, odmah da kažem. Može da peva kod kuće. Ona se toliko sprimala da je u fazonu kao: "Eto vidiš, nije loše, mislim možemo da radimo i zajedno. Samo sam rekao, bio sam kratak i nema potrebe, ne. Tako da, ne".

"Duet sa Kaćom ne dolazi u obzir"

Lazić je otkrio da je njegova supruga već pevala ranije sa njegovim pokojnim ocem i bratom u bendu, ali je naglasio da nema govora o njenom povratku estradi.

- Kaća je pevala ranije, ali je prestala odavno pre mene. Podržao bih je jer volim da podržim svakoga, ali mislim da joj to ne treba. Duet ne dolazi u obzir, bio sam kratak i jasan oko toga – poručio je Darko kroz smeh.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/kurir

S obzirom eto da ste i tvoja porodica i njena muzički talentovani, a deca da li već pokazuju talenat?

- Lorena pokazuje uveliko već, Lorena je jako talentovana. Srna je jako talentovana takođe. Aleksej nešto slabo pokazuje interesovanje prema muzici. On više voli sport, što je meni posebno drago jer je muško. Bolje da bude sportista nego pevač. Nemam ja baš sjajnih dela iza sebe. Šalim se.

Rekao si da te Kaća iznova i iznova svakog dana osvaja. Šta to Kaća ima što Marina i Ana nemaju?

- Znaš kako, to je sada jako čudno pitanje šta ima što Marina i Ana nemaju. Razumeš kako, svaka žena ima nešto posebno na svoj način. Daleko od toga da ja sad imam nešto loše da kažem ni za Anu ni za Marinu. To su prvo majke moje dece. Nego, dok je trajalo – trajalo je, dok smo se voleli – voleli smo se. Kada je prestala ljubav, prestali smo da budemo zajedno i smatram da je bolji dobar razvod nego loš brak. A Kaća... Kaća i ja smo se nekako potpuno skroz našli onako i jednostavno odgovaramo jedno drugom u svemu.

Ti si se baš smirio pored nje. Sad si pravi porodičan čovek.

- Pa znaš kako, imam ja dosta i godina. Nije to samo... mislim okej, ima i do Kaće normalno, ali dosta je i godina, već imam godina. Mnogo ljudi čak ni ne zna da ja već 20 godina pevam. Tako da dosta sam ja napravio i grešaka i nemam više ni mesta za greške. A to sam x puta ponavljao, pa sad kažu: "Evo ga opet priča nema mesta za greške, pa napravi nove greške". Što je najgore, ne pravim ih ja, nego šta god da uradim ljudi od moje muve naprave slona. Tako da nije baš sve kao što pričaju i što pišu. Sad ću se našaliti – istina je još gora.

"Niko nije svetac"

A šta misliš, šta te to prati kroz karijeru?

- Ja ne znam, ja stvarno ne znam. Ja sam mnogo puta pričao i sa urednicima novina zašto je svaki put toliko zanimljivo kada bilo šta ja napravim da to toliko odjekne. Mislim, naravno kada je nešto loše to toliko odjekne, znači katastrofa. A kada Darko Lazić napuni, lupam, u Zenici 15.000 ili 20.000 ljudi, ili koncert neki da bude 10.000 ljudi, niko ne objavljuje, niko ne kaže da je Darko napravio dobar nastup, nego: "E, Darko je opet vozio. E, Darko je opet pio. Darko je opet varao. Darko opet to". Dobro, hajde, i ptice na grani više znaju šta je problem. Sad sam ja jedini koji pravi greške u životu. Pa niko nije svetac, 100 puta sam rekao. Tako da zato sam se najviše i povukao i smirio. Mislim smirio, jednostavno ne dajem više povoda i materijala ljudima da mogu da pričaju to. Mada opet eto, i pored svega kada si i miran, opet ljudi nađu nešto. Ja čitam komentare i gledam i ne verujem čime se ljudi bave.

Ti si toliko godina na estradi, valjda si shvatio da ne možeš ljudima ugoditi šta god da uradiš.

- Ja ceo život moram da ugađam i kada ugodim opet ne valja. Sa 180 kg nisam valjao. Sad ne valja, sad sam smršao. Sad sam bolestan, sad su sve rekli, sad ima neku bolest kao smršao je previše. Ne valja ti onako, pa sad čujem opet ne može da peva jer je smršao. Bolje je pevao kad je bio debeo. Hajde bre više, terajte se više u peršun, hajde!

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Printscreen, Pink Printscreen

O incidentu na šabačkom vašaru

Videli smo i ove godine, ne znam da l' si se čuo sa Urošem, njega su pogodili ledom na nastupu, da li si ispratio taj incident?

- Pa ispratio sam na Tiktoku, izašlo mi je, video sam. Pa znaš kako, ja uvek kažem, Uroš je jedan dobar momak i dobar pevač. Ako već ne voliš da slušaš čoveka ili bilo kog pevača, nemoj da dolaziš na nastup, a ne da dođeš i da ga gađaš ledom. Mislim, budi manguplčina, priđi i kaži mu: "Druže, ne sviđaš mi se" ili nemoj dolaziti uopšte na nastup. A ne... meni je to malo džukački, gađaš iz publike ledom, stvarno sramota. Uroš je dobar momak, dobar pevač, tako da ima raznih ljudi, ljudi su iskompleksirani i sve su više besni i sve više mafijaju, glume neko ludilo.

00:28 Uroš Živković peva na vašaru Izvor: Kurir

Darko o glasinama da ga je bend napustio



- Bend napustio mene? Da li ti znaš koliko bendova čeka u redu da svira sa mnom? Nije moj bend napustio mene, nego smo se jednostavno razišli jer se neke stvari nisu poklapale. Ja sam čovek koji ima razumevanja za sve i prosto neću nikog da silim kada nešto ne ide – ne ide. Bolje da ostanem u dobrim odnosima, mi smo i dalje dobri, ko zna, možda ćemo ponovo sarađivati. Ima bendova, veruj mi da ne mogu samo da se odlučim koji sledeći da prihvatim.