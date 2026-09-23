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Pevačica Goga Gačić otvoreno je progovorila o izazovima roditeljstva i strahu od odrastanja svojih naslednika, ističući da joj je uloga majke uvek na prvom mestu. Ona je otkrila kako usklađuje poslovne obaveze sa decom, ali i koliko je važno razgovorom i postavljanjem granica izgraditi njihov pravi put.

Pored toga, Goga je rešila da konačno stavi tačku na temu razvoda od Marka Gačića, poručivši da radi zaštite dece određene detalje želi zauvek da sačuva od očiju javnosti.

- Deca su na sigurnom kod bake i deke. Mi žene sve možemo da postignemo, Svaka mama je prvo mama, pa sve ostalo, deca su na prvom mestu. Najbitnije mi je da oni budu dobri ljudi, to mi je cilj. Deca su deca, vole da pevaju moje pesme, videćemo da li će ih to zanimati kasnije. Ćerka je starija i voli da čuje kad mama peva, ali nije još uvek svesna. Pitaju me mama gde radiš, kažu mi zašto me nisi povela, hoću da idem i ja. Najviše se plašim puberteta i tog prelaznog perioda, mislim da mnogo treba pričati sa njima da bi im nešto ostalo u glavi - rekla je Goga Gačić.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

- Razvod je iza nas, ćerka i ja smo pričale. Ja inače nisam stroga, ali gledam da postoje granice i dokle šta ide. Razvod je iza mene, volela bih da stavim tačku na to, neke stvari ne želim da otkrivam zbog svoje dece. Svesna sam svega, sve što ne moram da kažem ne bih, a da Marka ostavimo po strani" - rekla je pevačica.

Goga o Marku

Podsetimo, Goga je nedavno govorila o odnosu sa Markom.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.