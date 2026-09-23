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Pevačica Rada Manojlović svojevremeno je govorila o tome koliko su je iznenađivali komentari ljudi zbog automobila koji je dugo vozila. Iako je u međuvremenu rešila stambeno pitanje i za nekretninu izdvojila veliki novac, Rada godinama nije imala potrebu da menja svoj „pežo 207“, što je pojedincima očigledno bilo neobično.

Kako je ispričala, opaske na račun njenog automobila nije slušala samo od poznanika, već i na mestima na kojima to najmanje očekujete – tokom sipanja goriva, kupovine, pa čak i prilikom prelaska granice. Ljudi su je, kako je navela, često pitali zbog čega i dalje vozi isti automobil i dobacivali joj da je vreme da ga zameni.

- Meni se narod podsmevao. Ja sam devet godina vozila auto ''pežo 207''. I to ljudi koji rade na benzinskoj pumpi, u prodavnici... Ja stanem da natočim gorivo i kažu mi: ''Pa ti još voziš tu biciklu''. Koliko puta su mi rekli na carini: ''Pa ti još nisi promenila auto''.

Rada je objasnila svoju logiku i stav prema automobilima, ističući da joj je funkcionalnost uvek bila ispred izgleda vozila.

- Izvini, molim te, što bih ja menjala auto koji mi nikad nije stao i odveze me od tačke A do tačke B sasvim regularno? Ali ne izgleda kako treba - rekla je Rada tada.

1/6 Vidi galeriju Goga Sekulić i Rada Manojlović Foto: Dejan Milićević

Za stan izdvojila oko 250.000 evra

Pevačica Rada Manojlović posle više godina podstanarskog života kupila je stan na Voždovcu za koji je dala oko 250.000 evra.

Reč je o stanu od približno 70 kvadratnih metara, sa dnevnim boravkom i dve spavaće sobe, u novijoj zgradi. Prema ranije objavljenim informacijama, cena kvadrata iznosila je oko 3.500 evra.

Lokacija joj, osim privatnosti, omogućava i da joj svakodnevne stvari budu nadohvat ruke, budući da se u okolini nalaze prodavnice i drugi sadržaji.

Radine komšije za nju i sestru imaju samo reči hvale, a kako napominju pevačicu najčešće viđaju u popodnevnim časovima.