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Nadežda Biljić tokom prethodnog perioda borila se sa opakom bolešću - kancer, a da to javnost nije znala. Pevačica je išla na hemioterapije, zračenja, ali i kao da se ništa ne dešava odlazila je na nastupe i uveseljavala publiku.

Nakon, što je pobedila bolest, Nadeždin suprug Toma Panić, koji joj je ogromna podrška i u karijeri, ali i u teškim danima koji su sada iza njih, objavio je emotivan video i uz dug opis ispod videa, otkrio da se u njihoovm domu u prethodnom periodu vodila velika borba.

Nadežda se nakon toga oglasila na društvenim mrežama i zahvalila svima na podršci, a sinoć je gostovala u emisiji "Amidži šou" gde joj se u jednom trenutku pridružio i suprug, gde su govorili o svemu.

Toma krio dijagnozu od Nadežde

Toma Panić je detaljno opisao trenutak kada su saznali za bolest, priznavši da je u početku tajio od Nadežde da se sumnja na kancer.

- Nadežda je nastupala. Kada smo krenuli u tu njenu borbu, našu, nekako sam želeo da ne prekidamo ništa. Prva rečenica, kada sam rekao tastu i tašti da me ne interesuje ko god dođe kod nas kako se oseća, da u kući nema razgovora o njenom problemu. Ona nije ni znala da ima kancer, radi se o kanceru grlića materice. Nije znala dok nije došla na konzilijum, ja sam to krio od nje. 'Šta ću na konzilijum?', ja pričam to je procedura... Tamo su joj rekli - ispričao je Toma.

Uprkos tome što joj suprug u prvom trenutku nije rekao, Nadežda je i sama osećala da nešto nije u redu sa njenim organizmom.

- Ja po kijavici znam šta je, nikada nisam pogrešila. Znala sam od početka da je kancer grlića, imala sam propratne simptome. Na vreme smo otkrili - objasnila je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

Direktno sa terapije na nastup

Tokom lečenja pevačica nije odustajala od nastupa, već je radila onoliko koliko joj je zdravstveno stanje dozvoljavalo.

- To mi se desilo, sa zračenja sam išla pravo na svirku. Lekari su mi preporučili da bi trebalo da ne stajem sa poslom onoliko koliko mogu. Nisam ja tu sama, koliko mogu, naravno Toma je sa mnom. Neće mene niko da maltretira da ja moram... - navela je Nadežda, dok je Toma dodao da je radila onoliko koliko je želela i imala snage.

"Nisam bila tužna, nego besna"

Pevačica se prisetila i trenutka kada je na konzilijumu saznala dijagnozu, što joj je palo najteže u celoj borbi.

- Imala sam strašnih lomova. Najveći sam imala na konzilijum kad smo otišli prvi put. Nisam verovala da ti se ceo svet okrene, kao u filmu, kada saznaš da imaš kancer. Prva pomisao mi je bila kako će dete sutra bez mene, ako mi se nešto desi. Nisam tu informaciju preradila u svom mozgu, do momenta dok nisam izašla sa onkologije. Nisam bila tužna ni depresivna, već besna... U fazonu, posle svega, je l' nije moglo da me omaši? Je l moram da budem na onkologiji? Ali, jako mi je pomogao Tomin pozitivan stav - iskrena je bila pevačica.

Na kraju razgovora, Nadežda je iskoristila priliku da uputi apel javnosti i podstakne žene na redovne ginekološke preglede.

- Apelovala bih na sve žene, nebitno koje dobi - molim vas, idite na vreme kod ginekologa, pregledajte se na vreme, jer tumor markeri ne pokazuju kancer grlića - poručila je Nadežda.