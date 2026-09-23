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Višegodišnji sukob članica novosadskog sastava „Frajle“ i njihove nekadašnje menadžerke Lidije Samardžije dobio je novi sudski epilog. Nevena Buča, Jelena Buča i Nataša Mihajlović prvostepeno su oslobođene optužbi za klevetu po privatnoj tužbi Samardžije i njene firme „Cepelin Media“, koja zastupa Džibonija, Urbana, Amiru Medunjanin, Martina Kosovca i bivšu Frajlu Mariju Mirković, a presudu je doneo Opštinski kazneni sud u Zagrebu.

Privatna tužba podneta je još 11. oktobra 2021. godine, a odnosila se na sadržaj mejla koji je nekoliko meseci ranije sa adrese benda poslat na adrese više muzičkih organizacija, udruženja, autora i ljudi iz branše. Nakon javnih rasprava održanih, sudija Martina Pamić donela je oslobađajuću presudu.

U spornom mejlu iznete su brojne tvrdnje na račun nekadašnje menadžerke i njene firme, između ostalog u vezi sa pravima na muzički materijal „Frajli“, odnosima sa autorima, organizatorima koncerata i drugim saradnicima benda. Samardžija i „Cepelin Media“ tvrdili su da je reč o neistinitim navodima koji su mogli da naškode njihovoj časti i poslovnom ugledu.

1/5 Vidi galeriju Frajle Foto: Katarina Đulić

Sud nije utvrđivao da li su tvrdnje istinite

Ključni deo presude, međutim, jeste činjenica da sud nije presuđivao o tome da li su sve tvrdnje iz pomenutog mejla bile istinite ili neistinite.

Sud je zaključio da činjenični opis iz privatne tužbe nije sadržao sve elemente neophodne za postojanje krivičnog dela klevete. Kako se navodi u obrazloženju, nije bilo dovoljno opisano da su okrivljene znale da su tvrdnje neistinite, niti da su postupale s namerom da njima naškode časti i ugledu tužilaca. Zbog toga je zaključeno da delo opisano u tužbi ne predstavlja krivično delo klevete.

Sud je razmatrao i mogućnost da sporno ponašanje bude kvalifikovano kao uvreda, ali je zaključeno da ni za to nema potrebnih zakonskih elemenata. Sve tri članice „Frajli“ zato su oslobođene optužbe.

Posebno je naglašeno da sud, nakon takvog zaključka, nije ni ocenjivao verodostojnost njihovih odbrana niti izvedenih dokaza.

Foto: Printscreen/imperijal.net

Frajle: Mejl nismo poslale mi

Tokom postupka Nevena Buča izjavila je da sporni mejl nije poslala ona, već menadžerka benda Jovanka Milivojević. Ipak, navela je da se sa njegovim sadržajem slaže i da ga smatra istinitim.

Sličnu odbranu iznele su i Jelena Buča i Nataša Mihajlović, koje su takođe navele da nisu pisale sporni mejl, ali da stoje iza njegovog sadržaja.

Nevena je pred sudom govorila i o trenutku u kojem je saradnja sa Lidijom Samardžijom počela da se raspada. Prema njenim navodima, nakon prekida saradnje 2021. godine usledili su problemi u vezi sa albumima i pravima, nakon čega je odnos bivših saradnica prerastao u otvoreni poslovni i sudski sukob.

Samardžija i firma treba da plate troškove

Oslobađajućom presudom određeno je i da „Cepelin Media“ i Lidija Samardžija plate po 1.000 evra paušalnih troškova krivičnog postupka.

Pored toga, dužne su da nadoknade neophodne izdatke okrivljenih, kao i troškove i nagrade njihovih branilaca. Konačan iznos tih troškova biće određen posebnim rešenjem nakon pravosnažnosti presude.

Protiv prvostepene presude može da se podnese žalba u roku od 15 dana od njenog prijema, a o eventualnoj žalbi odlučivaće Županijski sud.

1/4 Vidi galeriju Frajle Foto: Podgorički pazar

Sukob traje još od 2021. godine

Spor oko klevete samo je jedan deo višegodišnje pravne bitke.

U javnosti je ranije objavljeno da su „Frajle“ ušle u spor ne samo sa nekadašnjom menadžerkom i njenom firmom, već i sa izdavačkom kućom „Croatia Records“, zbog pitanja prava i vlasništva.

U martu su 2025. objavio da su „Frajle“ i „Croatia Records“, posle ranijih nesuglasica i sudskih postupaka, postali strateški partneri. Članice benda tada su rešile spor sa izdavačkom kućom, dok je njihov pravni sukob sa Lidijom Samardžijom nastavljen.

Iz PR službe „Frajli“ ranije su poručivali da su sudski postupci vođeni kako bi bend povratio prava za koja tvrde da su im bila oduzeta, kao i da će se, kada smatraju da su ugrožene, obraćati nadležnim institucijama. To su bili stavovi benda izneti u vreme dok su sporovi još trajali.