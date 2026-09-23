Slušaj vest

Tea Bilanović, srećna je u ljubavi. Pevačica je nedavno uhvaćena na aerodromu, kada je po nju došao nepoznati muškarac, a tada je okupljenim medijima, priznala da je reč o njenom novom partneru.

Nekoliko dana kasnije, pevačica je imala nastup u Beogradu, a mi smo se našli na licu mesta kako bismo saznali nešto više o emotivnoj vezi u koju je uplovila. S obzirom da se u hladnoj noći pojavila u kratkoj dekoltiranoj haljinici, odmah smo je upitali kako je moguće da joj nije hladno

Hitna operacija i nova ljubav

- Ne prihvatam da je leto gotovo - rekla je Tea, pa dodala: A ima i ko da me greje!

Na naše pitanje da malo otkrije to što skriva, Bilanovićeva je progovorila

- Ne krijem ja ništa. Upoznali smo se kad sam išla na operaciju slepog creva.On je jedan od doktora koji me je operisao. Kad sam došla na odjavu, on je prvi bio taj koga sam videla.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscrean, Printscreen, Print Screen

Pitali smo je i kako je regovao na paparace koji su ispratili njegov dolazak na aerodrom, pa nam je Tea i to otkrila

- Pitao me šta je ovo. (smeh) Reci im da sam neki vozač. On je bio sa mnom i na još jednom događaju i tad ste nas videli, ali on ne želi da bude deo javnog sveta i ja to poštujem. Videli ste nas, uslikali ste nas, on ima pravo da ne bude javna ličnost, ja ne. (smeh) Sve on zna i sa kim je u vezi i kakav je moj posao i šta nosi, ali ne moramo mnogo da se bavimo njegovim životom. Njemu je super to što ja radim, ali intervjue moje ne gleda i ne čita. Ima previše svojih knjiga da čita! Nije u početku znao baš toliko o meni, ali brzo se upoznao.

Na pitanje da li je možda njen partner bio sa nekom koleginicom pevačica je rekla:

- Ne znam, nisam zalazila. To me ne interesuje - rekla je Bilanovićeva za Kurir.

Pevačica je govorila i o projektima sa čuvenim kompozitorom iz Grčke, Fivosom, kao i o saradnji sa Damirom Handanovićem što možete poslušati u videu ispod

08:15 Tea Bilanović o novom dečku Izvor: kurir televizija