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Ana Nikolić, kako se i pisalo pre samog početka Elite 10, sinoć je stigla u Šimanovce, ali na kratko. Pevačica je bila specijalni gost na žurki, koja se održava svakog utorka u Beloj kući.

Ana nije ušla kada i ostali pevači, već nešto malo kasnije, a oduševljenje prisutnih je bilo veliko. Naravno, prva koja joj se obratila bila je Miljana Kulić

- Ana, zvala sam te na Whatsaap, tražila sam tvoj broj - rekla je Miljana.

- Stvarno? - upitala je Ana.

Nakon Miljane i drugi učesnici su prilazili Nikolićevoj

- Anči moja - rekla je Aneli.

- Evo je moja kopija - rekla je Ana Nikolić.

Čim je Ana ušla u Elitu, Miljana se latila mikrofona.

Ona je, naime, došla do Zorane Mićanović i pozdravila se sa njom, a nakon toga je Zorana zapevala njen hit "Đavo".

Ana Nikolić stigla je na žurku, pa je tako uživala sa učesnicima u spektakularnoj atmosferi, a tom prilikom Uroš Stanić je opleo po njenom bivšem mužu, ali i supruzi Slobe Radanovića!

1/5 Vidi galeriju Pevačica Ana Nikolić iznenadila je sve objavom na Instagramu. Slikala se sa Milicom Mitrović, te najavila svoj ulazak u "Elitu 10", koja startuje već u subotu. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Instagram

Uroš Stanić je, naime, došao do Ane Nikolić, pa joj je tako pružio podršku.

- Ana, baš ste lepo smršali, izgledate dobro. Onog Rastu, ko je*e, a i onu Jelenu ku*vetinu, samo ih gazi. Ćerka ti je preslatka, ti si majka borac, a muškarcima je*i mamu. Svi su go*na, veruj mi, uništi ih - rekao je Uroš.

Pevačica se u jednom trenutku obratila učesnicima:

- Ja moram svima da vam se obratim, došla sam da vas podržim, da kažem da znam da vam je mnogo lepo ovde, ali i teško. Izdržite, možete vi to. Tako meni Tara kaže, jede čips dok treniram i kaže: "Možeš mama, izdrži", morala sam malo da svratim do vas. Ja ne pevam više, ja se kandidujem za predsednicu, a ovo je početak - rekla je Ana Nikolić.