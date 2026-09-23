ANA NIKOLIĆ UŠLA U ELITU, MILJANA JE ODMAH SPOPALA: Zvala sam te na Whatsaap, tražila sam tvoj broj! Pevačica NJOJ rekla da je njena KOPIJA
- Ana Nikolić je stigla u Šimanovce kao specijalni gost na žurki u Eliti 10, gde su je učesnici dočekali sa velikim oduševljenjem.
- Miljana Kulić joj je odmah prišla i rekla da ju je zvala preko WhatsAppa i tražila njen broj, a Ana je uzvratila da je ona njena kopija.
Ana Nikolić, kako se i pisalo pre samog početka Elite 10, sinoć je stigla u Šimanovce, ali na kratko. Pevačica je bila specijalni gost na žurki, koja se održava svakog utorka u Beloj kući.
Ana nije ušla kada i ostali pevači, već nešto malo kasnije, a oduševljenje prisutnih je bilo veliko. Naravno, prva koja joj se obratila bila je Miljana Kulić
- Ana, zvala sam te na Whatsaap, tražila sam tvoj broj - rekla je Miljana.
- Stvarno? - upitala je Ana.
Nakon Miljane i drugi učesnici su prilazili Nikolićevoj
- Anči moja - rekla je Aneli.
- Evo je moja kopija - rekla je Ana Nikolić.
Čim je Ana ušla u Elitu, Miljana se latila mikrofona.
Ona je, naime, došla do Zorane Mićanović i pozdravila se sa njom, a nakon toga je Zorana zapevala njen hit "Đavo".
Ana Nikolić stigla je na žurku, pa je tako uživala sa učesnicima u spektakularnoj atmosferi, a tom prilikom Uroš Stanić je opleo po njenom bivšem mužu, ali i supruzi Slobe Radanovića!
Uroš Stanić je, naime, došao do Ane Nikolić, pa joj je tako pružio podršku.
- Ana, baš ste lepo smršali, izgledate dobro. Onog Rastu, ko je*e, a i onu Jelenu ku*vetinu, samo ih gazi. Ćerka ti je preslatka, ti si majka borac, a muškarcima je*i mamu. Svi su go*na, veruj mi, uništi ih - rekao je Uroš.
Pevačica se u jednom trenutku obratila učesnicima:
- Ja moram svima da vam se obratim, došla sam da vas podržim, da kažem da znam da vam je mnogo lepo ovde, ali i teško. Izdržite, možete vi to. Tako meni Tara kaže, jede čips dok treniram i kaže: "Možeš mama, izdrži", morala sam malo da svratim do vas. Ja ne pevam više, ja se kandidujem za predsednicu, a ovo je početak - rekla je Ana Nikolić.
Kurir.rs