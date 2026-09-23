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Goga Sekulić može da se pohvali brojnim hitovima, ali i jednom rečenicom koju njena publika toliko često uzvikuje da je sada dobila i svojevrsni modni status. Obožavaoci su pevačicu obradovali nesvakidašnjim poklonom, belim majicama na kojima velikim slovima piše: „Seks, droga, Sekulić Goga“.

Upravo je to skandiranje koje se već odomaćilo na Goginim nastupima. Kada atmosfera dostigne vrhunac, publika uglas uzvikuje ovaj slogan, koji je vremenom postao svojevrsni zaštitni znak njenih žurki.

Naravno, poruku ne treba shvatati bukvalno, već pre kao jednu veliku estradnu šalu. „Seks, droga, Sekulić Goga“ u ovom slučaju više zvuči kao opis potpunog ludila koje nastane kada Goga izađe na binu - muzika, provod, alkohol i atmosfera do jutra. Fanovi su sada očigledno odlučili da tu internu foru pretvore i u odevni predmet, pa pevačica može da se pohvali majicom koja u nekoliko reči opisuje ono što njena publika očekuje od njenih nastupa.

Foto: Dejan Milićević

A da se oko Goge zaista dešavaju nesvakidašnje situacije, pokazao je i jedan od njenih nastupa u Splitu, kada ju je jedan biznismen častio neverovatnim bakšišom od čak 5.000 evra. Kako je sama ispričala, novac joj je stavljao između prstiju na nogama, a sve je bilo povezano sa njegovim neobičnim fetišem na nokte na nogama. Goga nije očekivala takvu situaciju, ali je priznala da ju je gest iznenadio.

Foto: Dejan Milićević

Iako je leto iza nas, čini se da Sekulićeva nema nameru da uspori. Tokom letnje sezone imala je veoma gust raspored i nastupala širom regiona i dijaspore, a bilo je perioda kada je radila i nekoliko noći zaredom. Za pevače je jesen tradicionalno nešto mirniji period u odnosu na letnju sezonu, ali kod Goge se tempo rada, sudeći po njenom rasporedu, ne smanjuje.