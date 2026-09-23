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Kristijan Golubović je u novoj epizodi Kurirovog podkasta "1 na 1" otvoreno govorio o ljubavi, očekivanjima od partnerke i tome koliko mu je važna njena prošlost. Bez uvijanja je otkrio šta podrazumeva pod "pedigreom" i "kilometražom", ali i zbog čega je u jednom trenutku bio spreman da, kako kaže, "sve anulira" i zažmuri na partnerkinu prošlost.

"Presudna mi je prošlost devojke: pedigre, kilometraža, i tako neke stvari", rekao je Golubović, govoreći o svojim kriterijumima za partnerku.

U razgovoru sa voditeljkom Ivanom Martinović, prisetio se i situacije u kojoj je, uprkos svemu, odlučio da ljubav stavi iznad prošlosti i prihvati bivšu partnerku Kristinu Spalević takvu kakva jeste.

"Sve anuliram, valjda ćeš jednog dana biti zahvalna što sam na sve zažmurio, sve anulirao, prihvatio te takvu kakva jesi i dao ti život na tacni", ispričao je Golubović.

Kristijan se osvrnuo i na svoj odnos sa Stanijom, pričao je i o Ceci, a otkrio je i da je istovremeno bio sa čak 17 žena, a više o tome pogledajte u nastavku:

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